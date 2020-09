El Zoom Festival d'Igualada rep més de 120 propostes audiovisuals realitzades durant el confinament

El Zoom Festival d'Igualada ha rebut més de 120 propostes audiovisuals creades durant els mesos de confinament. Les produccions presentades, que s'han recollit a través de l'etiqueta #ZoomdesdeCasa a les xarxes socials, opten al Premi Zoom a la Millor Creació Audiovisual del Confinament, un guardó que el festival va convocar a finals de març amb l'objectiu d'estimular el talent. Un jurat format per reconeguts professionals del sector avaluarà aquest centenar de propostes. El premi es lliurarà a la 18a edició del Zoom Festival, que se celebrarà del 24 al 29 de novembre.

Segons explica l'organització, en un comunicat, entre les propostes rebudes hi ha produccions d'arreu de l'Estat, fetes tant per professionals com per estudiants o aficionats. Actors, productors, directors, entitats del sector cultural i audiovisual, estudiants de comunicació i cinema i fins i tot cadenes de televisió d'àmbit nacional han presentat les seves creacions. Uns vídeos que abasten tot tipus de gèneres com l'humor, la ficció o el drama, i també de temàtiques. Tot plegat, expressat en càpsules de vídeo o fins i tot en format de sèrie.