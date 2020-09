La periodista Rosa Maria Calaf serà entrevistada per Joan Maria Morros en un nou Pessics de Vida

La veterana periodista Rosa Maria Calaf conversarà amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, en una nova entrevista del cicle Pessics de Vida, que organitza l'Ajuntament de Manresa —a través del Centre Cultural El Casino— i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Es tracta d'una entrevista que s'hauria d'haver realitzat el passat mes de març, però que es va haver d'ajornar a causa de la Covid-19. Finalment, es farà el pròxim dimecres 30 de setembre a les 20 h a l'auditori de La Plana de l'Om (amb més aforament i espai que la Sala d'Actes del Casino, on es feia habitualment) i en una modalitat que combinarà l'entrada presencial amb la difusió de l'acte en directe per Internet (streaming) a través del canal de You Tube de l'Ajuntament de Manresa. Per entrar a la sala és indispensable disposar d'invitació. Podeu aconseguir-la clicant aquí o a les taquilles del Teatre Kursaal a partir del 23 de setembre i fins a una hora abans de l'inici de l'esdeveniment.

Rosa Maria Calaf va néixer a Barcelona en una família lectora i viatgera. Va estudiar Dret perquè volia fer carrera diplomàtica, però la seva curiositat la va portar a l'Escola Oficial de Periodisme, a la Universitat Lliure de Brussel·les i a la Universitat de Califòrnia. El 1970 va entrar a TVE, on va treballar 25 anys com a corresponsal a l'estranger: Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong i Pequín. En total, ha visitat 183 països.

El cicle Pessics de Vida compta amb la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.

Després de l'entrevista, es lliuraran els premis anuals de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.