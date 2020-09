El sistema de salut serà el protagonista principal de l'acte dels premis Regió7

En un moment en què la covid condiciona profundament totes les facetes de la vida, els premis Regió7 tornen el dia 7 d'octubre amb una edició adaptada a la realitat sanitària, i contindran un homenatge als equips que lluiten contra la covid al sistema de salut, entès com un equip que inclou des dels metges fins al servei de neteja.

Els premis d'enguany, amb la presència al teatre Kursaal de Manresa de la consellera de Salut, Alba Vergés, tenen com a principal variació que s'han ajornat els premis Estrella i Estrellat, que es decideixen per votació popular entre tres candidats. Els responsables del diari han considerat que el moment no és adequat per a una competició entre nominats a un premi positiu i a un premi negatiu.

En contrapartida, el premi Actius Socials adquirirà un protagonisme especial, sense menystenir, en absolut, la resta de guardons. Els gua-nyadors són els Professionals del sistema de salut de la Catalunya Central. Per remarcar que el guardó es concedeix a la totalitat dels professionals i que és a cada un d'ells a qui es vol fer el reconeixement, tant el lliurament com la recepció els faran dues persones que no són responsables institucionals sinó que són persones de peu pla que han viscut l'epidèmia en el seu vessant més real i més dur, com a malalt i com a sanitari.



Ramon Roig i Dolors Fusté en nom de tots

Lliurarà el guardó Ramon Roig, manresà de 71 anys. Ha estat administrador de centres educatius i membre del Consell Escolar de Catalunya. Va estar a l'UCI de Sant Joan de Déu del 18 de març al 10 d'abril. Després de dos mesos hospitalitzat, es recupera favorablement.

Recollirà el guardó Dolors Fusté, infermera berguedana formada a la FUB i a la UB. Treballa a urgències de l'hospital de Sant Bernabé de Berga des de fa vint anys.

Ells dos simbolitzaran tot el col·lectiu d'afectats i de sanitaris, i seran l'expressió del reconeixement que Regió7 vol manifestar amb el premi. I ho faran, a més, en presència de la consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés.

L'homenatge es completarà amb una actuació del músic David Martell i la ballarina i coreògrafa Ariadna Guitart. Martell interpretarà un tema inspirat en el temps d'epidèmia i Guitart hi afegirà una coreografia creada expressament per a l'ocasió. El duet expressarà així, amb aquesta actuació, el seu propi reconeixement al col·lectiu premiat.

La resta de premis completa la cartera de guardons anuals del diari. El premi de Ciència i Tecnologia té també una connexió important amb la covid, ja que el destacat científic surienc Josep Quer ha fet una important aportació a la recerca sobre el SARS-Cov-2. Un altre científic, l'informàtic i físic santvicentí Ramon López de Mántaras, és el guanyador del premi Ambaixador. El premi Empresa d'enguany ha estat concedit a Grup Llobet, i el premi Esports ha estat per a quatre atletes de l'Egiba: Thierno Boubacar Diallo, Andrea Carmona, Lorena Medina i Carla Font. En Comunicació el guardó serà per a Jordi Koalitik.

Carles Cases farà el seu parlament amb el piano

El premi Cultura serà per a Carles Cases, consagrat pianista i compositor bagenc que ha anunciat que, en comptes d'agrair el guardó amb un parlament, s'adreçarà als assistents amb una interpretació al piano. Un regal per als presents.

El veredicte ha estat decidit, partint de propostes dels responsables de la redacció del diari i d'entitats locals, per un jurat format per Gonçal Mazcuñán, Enric Martí, Delfina Corzan, Jordi Singla, Anna Solsona, Jordi Molet, Josep Maria Descals, Xavier Obradors, Alba Gutiérrez, Fèlix Noguera, Valentí Martínez i Marc Marcè, tots membres del Consell Assessor de Regió7.