El teatre Kursaal posa a la venda demà una vintena d'espectacles per als mesos de novembre i desembre

Demà divendres, 25 de setembre, a partir de les 11h del matí es posaran a la venda les entrades d'una vintena d'espectacles que l'equip del teatre Kursaal / El Galliner ha programat per als darrers dos mesos de l'any. Es podran comprar per internet a www.kursaal.cat i a les taquilles, d'11h a 13h i de 18h a 21h de dimarts a dissabte. La programació també inclou espectacles que es van ajornar el primer semestre per l'aturada arran de la covid-19, i es concentrarà en gran part a la sala gran i la sala petita del Kursaal, que mantindran la reducció de l'aforament i totes les mesures sanitàries vigents.

Entre les entrades dels espectacles que es posen a la venda demà hi ha el concert de Blaumut, que el 13 de novembre presentaran a al Kursaal el seu darrer disc. Així com el de Pau Riba, que commemora els 50 anys de la publicació de l'LP 'Dioptria', previst pel 27 de novembre. I com és tradicional, el dia 1 de gener de 2021 la Unió Musical del Bages també donarà la benvinguda a l'any nou amb el Concert de Cap d'Any. També dins la programació musical s'hi inclou El Kanka, que recupera el concert del 17 d'abril, ara en dues funcions el 7 de novembre per tal de poder complir les mesures de seguretat vigents.

Pel que fa al cicles de música a la sala petita, el Gust de Jazz (amb Dani Nel·lo el 8 de novembre, recol·locat de la temporada passada i pel qual ja hi ha les entrades exhaurides), d'Arrel ('Marcel Casellas Trio' el 19 de desembre, que havia quedat suspès el 30 de maig passat) i també del cicle ? de Música a la Plana de l'Om, amb Arnau Morell Spawn Quintett, el 8 de novembre.

Quant a la programació de teatre, la sala gran acollirà el 21 de novembre la producció de Dagoll Dagom, La Brutal i T de teatre 'T'estimo si he begut' d'Empar Moliner, dirigida per David Selvas i interpretada per les quatre actrius de T de Teatre: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, a les quals s'uneixen David Bages, Mercè Martínez i Ernest Villegas. El 28 de novembre també pujarà a l'escenari de la sala gran 'Els Brugarol' de Ramon Madaula, una comèdia familiar amb grans dosis d'humor àcid i intel·ligent.

Al Teatre Conservatori s'hi representarà 'Kràmpack' de Jordi Sánchez, que es podrà veure el 14 de novembre i que torna a escena amb nou repartiment després de l'èxit que va tenir el 1995 en què protagonitzaven aquesta comèdia sobre les relacions Joel Joan, Mònica Glaenzel, Eduard Fernández i el mateix Jordi Sánchez. Pel que fa a la sala petita, els berguedans Tràfec Teatre hi portaran 'La delació' el 26 de novembre, una història basada en fets reals sobre tortures i detencions a mitjans del segle XX. La programació teatral la completen 2 espectacles de sala gran que ja són a la venda: 'Rey lear' de Shakespeare (12 de novembre) i 'Viejo amigo Cicerón' amb Josep Maria Pou (12 i 13 de desembre), tots dos reprogramats del 14 de març i del 16 i 17 de maig, respectivament.

L'òpera tornarà al Kursaal amb 'La flauta màgica' de Mozart de la mà dels Amics de l'Òpera de Sabadell el 15 de novembre. I també la sarsuela, el 6 de desembre amb 'L'home és feble', que combina aquest gènere musical barrejat amb dansa urbana i música fusió estrenat la passada edició de la Fira Mediterrània a l'Anònima de Manresa. La sala gran també acollirà l'1 de novembre 'Beethoven, el cant dels pobles', un concert impulsat per Amaresc en què la formació Kallias Ensemble interpretarà cançons folklòriques de Beethoven en un altre homenatge a aquest compositor nascut fa 250 anys.

També es posarà a la venda l'espectacle del cicle de Gent Gran 'Emili Vendrell, la veu del poble' programat per l'11 de novembre i pel 9 de desembre es recupera el concert que La Principal de la Bisbal havia de fer a la sala gran del Kursaal el 25 de març passat.

Pel que fa al cicle per a públic familiar Imagina't, el teatre Conservatori acollirà el 7 de novembre 'La princesa amb texans' de la companyia Sgratta, i el 21 de novembre 'Menuda comèdia' de la companyia Jordi del Río. A la sala gran del Kursaal hi haurà també el 29 de novembre 'Beatles for kids' a càrrec de la banda tribut a Beatles Abbey Road; així com l'espectacle 'Que bèstia!' de Tortell Poltrona, el dia 1 de novembre, adreçat a tots els públics. Pel que fa al cicle Platea Jove, aquesta temporada inclourà l'espectacle 'PEREformace' del mag solsoní Pere Rafart, el 20 de novembre al Conservatori.

La dansa arribarà a la sala gran del Kursaal el 6 de novembre amb 'Trama', una proposta de Roser López Espinosa, dins d'una nova edició del festival Batecs. Per la seva banda, els Brodas Bros tornen amb 'Around the world', un muntatge espectacular de dansa urbana, mappings, projeccions i làsers.

Toc Obert, un abonament de 3 espectacles a triar

En la posada a la venda d'aquest nova programació es mantindran els descomptes habituals i es recupera el TOC OBERT, un abonament multigènere que aquesta vegada permetrà escollir 3 espectacles per 48 euros d'entre tots els muntatges de la sala gran i el teatre Conservatori.

Durant totes les funcions s'aplicaran les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament per mantenir la distància social i l'ús de mascareta durant les representacions. En aquest sentit, la sala petit i l'Espai Plana de l'Om mantindran les entrades numerades. El Kursaal complirà la normativa vigent i, en aquests moments, permet als usuaris un màxim de 6 entrades juntes per compra.