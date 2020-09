David Victori presentarà a Manresa la seva nova pel·lícula «No matarás»

«Va ser una experiència inoblidable, feta des de la llibertat». Així, amb aquesta contundència, el director manresà David Victori definia ahir el rodatge de No matarás, el seu segon llargmetratge, que s'estrenarà el dia 10 d'octubre en una sessió especial a la secció oficial del festival de Sitges, i que arribarà a les pantalles de cinema el divendres 16. Aquell mateix dia o l'endemà, dissabte 17, ell mateix presentarà «a casa», a Multicinemes Bages Centre, un thriller, apunta, «que intenta ser una experiència sensorial que no deixarà ningú indiferent: o l'estimaràs o l'odiaràs». No matarás el protagonitza, en un autèntic canvi de registre, l'actor Mario Casas, per a qui el director manresà no té res més que agraïments i elogis per la seva «absoluta implicació» en el projecte. A ell i a tot l'equip.

A Victori, que viu a Madrid des del febrer passat, la covid el va enganxar amb els deures fets: el rodatge de No matarás es va fer en diferents localitzacions de Barcelona i va acabar l'estiu de l'any passat. Ara toca, diu, «encarar la promoció». La data manresana, divendres o dissabte, dependrà de l'agenda. Però Victori té molt clar que vol repetir l'experiència que ja va viure l'agost del 2018 amb El pacto, una cinta a cavall entre el thriller i el terror psicològic, protagonitzat per Belén Rueda i Darío Grandinetti, amb què es va estrenar en el llargmetratge i que també va presentar a Manresa.

Abans, però, arriba Sitges. La participació a la secció oficial del festival, el dia 10, la qualifica «d'especial. És un certamen de prestigi, que tenim a casa, i del qual tinc molts bons records». El 2015, Victori es va emportar, ex aequo, el premi Cine365 per Zero, que competia en la secció oficial de curts del certamen. I el 2010, ja fa una dècada, hi va presentar el premiadíssim curt La culpa, un treball que el 2012 el va fer guanyar el primer festival de cinema de YouTube, organitzat per Scott Free (productora de Ridley Scott) i Michael Fassbender, i que es va materialitzar, precisament, en la websèrie Zero.

Produïda per Filmax i amb la participació de RTVE, Televisió de Catalunya i Movistar+, el nou trhiller de Victori suma a Mario Casas la debutant Milena Smit. La història segueix a Dani (Casas), «un bon noi» que s'ha dedicat els dar-rers anys a tenir cura del seu pare. Després de la seva mort, el protagonista decideix emprendre un llarg viatge. Però just abans coneix la Mila. I això, diu Victori, «li canviarà la vida». En una nit. Un bon noi pot arribar a matar?

El manresà signa el guió, amb Jordi Vallejo i Clara Viola i, per primer cop, la banda sonora no portarà el segell del compositor maneresà Miquel Coll, amb qui Victori ha treballat des dels seus inicis: «Volia sortir de la meva zona de confort, col·locar-me en una situació diferent», explica el director. La música de No matarás és del compositori argentí Federico Jusid ( El secreto de tus ojos) i Adrián Foulkes. I Macaco, amb la col·laboració de Babi, signa el tema principal d'una pel·lícula amb què el manresà vol «que el públic visqui una experiència amb una gran capacitat d'impacte». És la seva «obsessió».