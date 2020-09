Música amb distintiu de quilòmetro zero

Quatre grups manresans, més de dues hores de concert i prop de dues-centes persones, van ser els ingredients que dissabte al vespre van confluir al teatre Conservatori. Es tractava de la primera edició d'Em sonen!, un festival de música local promogut per Josep Rovira. I va ser aquest jove estudiant qui va donar la benvinguda als assistents. «Quins nervis», es va poder sentir entre el públic, majoritàriament gent molt jove, quan es van apagar els llums. Tom & Cherry, el grup capitanejat pel mateix Rovira, va ser l'encarregat d'encetar la vetllada. «Nosaltres farem pocs temes en comparació de la resta de grups» i, va avançar, «avui hi haurà diverses sorpreses». La primera no es va fer esperar i va arribar amb la col·laboració d'Anna Mosseguí, cantant de Sèlia.

Amb molta agilitat entre els canvis de grup, els segons a actuar van ser Entre d'Altres. El de dissabte era el seu darrer concert de la gira Va per tu. «Farem un concert ràpid i concís». Cada banda tenia trenta minuts d'actuació. El trio manresà va fer broma dient que es dissolien. Bromes a part, van assegurar que es prendrien un temps de reflexió.



Versions amb aplaudiments

La nit avançava i Arlet va succeir a l'escenari Entre d'Altres. «Estem molt contents i il·lusionats de ser avui aquí», apuntava Maria Oliva, teclista i veu del grup, que dissabte va oferir un repertori més tranquil, alternant temes propis amb versions de Manel, Txarango i Lluís Llach.

La formació Sèlia va cloure el cartell. Les tres components del grup van arrancar a cappella i amb percussió corporal. Un dels moments més ovacionats va ser la versió que van oferir del clàssic d'Aretha Franklin Natural woman. El concert amb formacions musicals de la capital del Bages va acabar amb tots els grups sobre l'escenari cantant Hi ha algú que em va dir, del compositor i cantant Joan Dausà, i els assistents al teatre Conservatori il·luminats per les llanternes dels mòbils.