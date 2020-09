El Col·legi de Periodistes lliurarà els Premis Periodistes 2019 amb Rosa Maria Calaf

L'acte de lliurament dels premis anuals de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, que es va haver de suspendre el passat mes de març arran de la pandèmia, se celebrarà el dimecres 30 de setembre, a les 8 del vespre, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa. Tal com estava previst en aquell moment, l'entrega tindrà lloc en el marc del cicle d'entrevistes "Pessics de Vida", que organitza la demarcació i el Centre Cultural el Casino. La convidada serà la periodista Rosa Maria Calaf, corresponsal de TVE gairebé 40 anys, que conversarà amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.

El periodista i escriptor manresà Josep Tomàs Cabot rebrà el Premi d'Honor 2019 com a mostra de reconeixement a una vida dedicada a les lletres. El Premi Periodista de l'Any serà per a Quico Sallés, santjoanenc d'adopció, per la seva feina com a reporter incansable durant l'any 2019, especialment, per la cobertura del judici al procés independentista català. Aquests dos premis es convoquen per primera vegada i s'afegeixen als premis anuals Plata i Plàtan que concedeix l'entitat amb l'objectiu de premiar i/o donar un toc d'alerta a persones o institucions que hagin afavorit la tasca periodística, o bé, l'hagin entorpit.

El Premi Plata 2019 serà per a Antonio Carmona, portaveu de Renfe, per la seva professionalitat i la bona disposició a l'hora d'atendre els periodistes des del servei de premsa de la companyia en un any especialment difícils pels accidents que hi va haver. El Premi Plàtan 2019, per la seva banda, és per a Damià Badia i el Baxi Manresa per la política de comunicació que té el club, i amb l'objectiu que el premi sigui un incentiu per refer la bona sintonia amb els mitjans de comunicació.

Per assistir a l'acte

L'aforament a la sala és limitat a causa de les mesures Covid. Per assistir-hi presencialment podeu recollir les vostres invitacions a les taquilles del teatre Kursaal fins a una hora abans de l'inici de l'esdeveniment, o bé, clicant l'enllaç. També podeu seguir l'acte en directe aquí.