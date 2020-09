Exhaurides les localitats per a la preestrena de «La mort de Guillem»

La preestrena de La mort de Guillem arribarà al Bages demà, dimecres, a dos quarts de vuit del vespre a la sala Els Carlins de Manresa (carrer de la Sabateria, 3), amb les localitats ja exhaurides. El film, preestrenat a València el 10 de setembre passat, narra l'assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló, el dol de la família i la lluita per reivindicar-ne la memòria. L'ús de la mascareta serà obligatori durant la projecció.

La Federació Llull, formada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear, portarà arreu dels Països Catalans la pel·lícula dirigida per Carlos Marqués-Marcet. La federació ha donat suport al mecenatge dins la campanya «La lluita continua» i vol fer arribar la pel·lícula arreu dels Països Catalans per denunciar la impunitat de l'extrema dreta, reivindicar la històrica lluita antifeixista i alertat sobre l'auge de la xenofòbia i el racisme.

Marqués-Marcet ( Els dies que vindran) va portar al 23è Festival de Màlaga La mort de Guillem i va recollir el Premi Màlaga Talent en reconeixement a la seva encara curta però prolífica trajectòria. Amb el seu últim film, explicava, «ens apropem a un problema polític des de la intimitat d'uns personatges. Marqués-Marcet coneixia la història de l'assassinat de Guillem Agulló, però admet que vagament. El director es va preguntar en l'inici del procés d'escriptura quina havia de ser la posició ètica per poder «ensenyar una cosa útil per a la vida». Finalment, van decidir centrar-se en el procés de la família de Guillem Agulló i construir amb ells què els havia suposat la mort del seu fill i aquella situació «tan estranya» en la qual es van trobar.

«Quan se't mor algú, un es pregunta per què m'ha passat a mi» i la resposta, explicava, és normalment «perquè m'ha tocat». En el cas de la família de Guillem Agulló, però, «no els va tocar», a ell el van matar entre cinc persones. Segons el director, els pares d'Agulló tenien «un culpable per reivindicar la figura» del seu fill que era, alhora, «una trampa», perquè això els va impedir «fer un dol que passava per deixar anar».

En el film actuen Glòria March en el paper de Carme Salvador, mare del Guillem; Pablo Molinero en el del seu pare; i els debutants Jani Collado com a Guillem i Mar Linares com la seva germana, Betlem Agulló.