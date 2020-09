Rosalía, Aitana i Joan Magrané, nominats als Grammy Llatins

Rosalía, Aitana i Joan Magrané han estat nominats als Grammy Llatins, que s'han donat a conèixer aquest dimarts. Rosalía opta a guanyar dos guardons per 'Yo x ti, tú x mí' a millor cançó urbana i millor fusió; un tercer per 'Dolerme' a millor cançó pop rock i un quart per millor vídeo per 'TKN'. Aitana està nominada pel seu disc 'Spoiler' en la categoria de millor àlbum de pop. Mentre, el compositor Joan Magrané, per la seva part, és un dels candidats a la millor composició en la categoria de música clàssica contemporània per 'Dues peces per a piano'. La ronda final de votació per seleccionar als guanyadors del Latin Grammy s'iniciarà el 8 d'octubre i la cerimònia d'entrega dels guardons serà el 19 de novembre.

L'Acadèmia Llatina de la Gravació ha anunciat els nominats a la 21a entrega anual dels Grammy Llatins. En el procés dels Grammy Llatins voten els membres creadors de música en tot el món que són part de l'Acadèmia Llatina de la Gravació i que representen diversos gèneres i camps creatius, entre ells artistes, compositors, productors, enginyers de mescla i estudi.

A la categoria de Àlbum de l'Any hi ha Bad Bunny ('YHLQMDLG'), Camilo ('Por primera vez'), Kany García ('Mesa para dos'), J Balvin ('Colores'), J Balvin & Bad Bunny ('Oasis') Jesse & Joy Aire ('Versión día'), Natalia Lafourcade ('Un canto por México, Vol. 1'), Ricky Martin ('Pausa'), Fito Páez ('La conquista del espacio') i Carlos Vives ('Cumbiana').

Entre els artistes que han rebut diverses nominacions hi ha Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Camilo, Karol G, Kany García, Josh Gudwin, Colin Leonard, Jon Leone, Richi López, Ozuna, Alejandro 'Sky' Ramírez, Residente, Julio Reyes Copello, Rosalía, Marco Masis "Tainy" i Carlos Vives.

Els nominats a la 21a edició dels premis van ser seleccionats entre més de 18.000 inscripcions en 53 categories i reflecteixen una varietat d'artistes que van publicar gravacions entre l'1 de juny del 2019 i el 31 de maig del 2020.