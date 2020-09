La Fundación Tony Manero plega i anuncia la seva gira de comiat 'El último baile'

El grup de disco funk Fundación Tony Manero ha anunciat aquest dimarts que plega amb 'El último baile', la seva gira de comiat i ha presentat el vídeo 'Momentos' a través de web de 'Mondo Sonoro'. L'anunci l'han fet a través de les xarxes socials amb un comunicat, en el qual han manifestat: "La difícil decisió s'ha pres després d'una reflexió conjunta en la qual, parlant sobre el passat i present i basant-se en el moment personal de cada membre, la banda ha decidit acabar junts el que va començar junts". La gira 'El último baile' se celebrarà entre el 2021 i el 2022 coincidint amb els 25 anys de carrera de la banda.

Han assenyalat que després de remodelacions, incorporacions que els han fet créixer i modernitzar-se, "ha arribat el moment de parar. Parar per a no desnaturalitzar el projecte". Així mateix, han remarcat que la decisió s'ha pres abans de la crisi de la covid-19 i no té cap relació amb aquesta ni amb les seves conseqüències.

Han reconegut que el que va començar fa 25 anys com "una broma, com una provocació en la Barcelona de finals del segle XX, es va convertir en una passió, en una història d'amor que va créixer a base de concerts i molts quilòmetres, de moltes nits de ball, fins a transformar aquells amics en una família, i a aquell homenatge musical en un discurs propi únic i que es podia reconèixer en el panorama estatal".

Pel que fa la gira de comiat 'El último baile', han destacat que repassaran totes les seves etapes i tots els seus àlbums. "Treballarem dur per oferir el millor show possible, per fer d'aquest últim ball de la Fundación Tony Manero una cosa per recordar".