La Mediterrània vol mantenir «l'essència» de ser un mercat estratègic tot i la covid-19

La Fira Mediterrània de Manresa manté l'aposta per la presencialitat. Amb la voluntat de mantenir l'essència de ser un mercat estratègic de la música d'arrel, oferirà tots els espectacles i concerts en viu. Seran la meitat que l'any passat, 46, 34 dels quals estrenes. Hi participaran 56 companyies que actuaran en 13 escenaris diferents de la capital del Bages. Za! & La Transmegacobla, la unió sobre l'escenari dels Za!, la MegaCobla -un quartet de vents de cobla tradicional- i el duet femení de trans-folk Tarta Relena, inauguraran la Fira en viu. Prèviament, del 13 al 15, es realitzaran les activitats professionals, totes elles a través d'una llotja virtual.

Aquest dimecres s'ha presentat el cartell d'un certamen que, segons el seu director artístic, Jordi Fosas, vol mantenir "l'essència" de ser un mercat estratègic. Per aquesta raó, ha recalcat, s'ha optat perquè tota la programació d'espectacles i concerts, que s'ha reduït a la meitat respecte al 2019, sigui en viu, tot i que s'aplicaran les restriccions marcades per la pandèmia. A més, s'ha creat una app especifica que permetrà seguir-los, simultàniament, en línia.

En total hi haurà 46 espectacles i concerts en viu, dels quals 34 seran estrenes- 23 absolutes, tres a Catalunya, quatre a l'Estat i quatre en procés de creació. Hi participaran 56 companyies -41 catalanes, 10 de l'Estat i 5 internacionals- que actuaran en 13 escenaris i es faran un total de 60 funcions.

La programació mantindrà la tendència de 2019 i girarà entorn de tres grans eixos: mirades, on artistes del món contemporani incorporen la mirada a l'arrel entre els ingredients de les seves propostes; joves, on artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria prima; i present, centrat en el territori i el desenvolupament sostenible.

L'espectacle que obrirà i tancarà el certamen de 2020 serà 'Brots Transhumants'. A càrrec del músic Arnau Obiols i el ballarí Magí Serra i acompanyats del creador audiovisual Pepe Camps, faran una transhumància artística per tal de viure i reflexionar sobre com mirem l'entorn, la terra i el territori. El recorregut començarà el 13 d'octubre amb una conversa amb Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals per la UAB, i serà el tret de sortida de la Fira i ponència inaugural de les jornades professionals, i acabarà el dia 18 d'octubre, amb el resultat de l'experiència artística en format audiovisual, tancant la programació de la 23a edició.

Les coproduccions

'Za! & La Transmegacobla' inauguraran, dijous, la Fira en viu. La proposta, fruit d'un laboratori realitzat en el marc de la Fira fa dos anys, reunirà sobre l'escenari el grup de música experimental Za!, la MegaCobla, un quartet de vents de cobla tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la mateixa Fira i l'Espai Marfà de Girona.

Aquesta Fira Mediterrània comptarà amb 12 produccions pròpies, coproduccions i col·laboracions. D'elles destaca 'Acte de fe', de Carlos Martorell, Marc Vilajuana i Adrià Grandia, que compta amb la participació de la Fira Mediterrània, FiraTàrrega, l'Eufònic, el Kovent i el Convent d'Alcover. També amb FiraTàrrega hi haurà l'assaig obert del Kernel Dance Theatre, que reflexionarà sobre la relació entre tradició i construcció. Toni Jódar i Beatriu Daniel presentaran la darrera entrega de la trilogia de conferències ballades d'Explica Dansa, amb 'TRA TRA TRA. Tradició, conferència ballada via streaming', sobre la relació i la influència mútua entre la dansa contemporània i la dansa tradicional, i que està coproduïda per la Fira Mediterrània, el Mercat de les Flors i el festival Ésdansa de la Preses.

Entre les propostes també hi ha la de Marc Sempere-Moya, en la que col·labora L'Estruch de Sabadell i que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i el baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez. O la coproducció amb el festival Amb So de Cobla de Palamós, en una proposta que barreja el circ amb el so de cobla i que compta amb la participació de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, el músic Pep Pasqual i l'Ateneu Popular 9 Barris.

Les arts escèniques

Pel que fa a les arts escèniques, destaca 'A puerta cerrada', una trilogia de la companyia basca Kukai Dantza, amb dues peces que es presenten en línia i estan inspirades en el confinament i en exposicions del museu, i una tercera que es presenta en viu; 'd'Ancorae', en que la jove Andrea Jiménez, Premi de dansa de l'Institut del Teatre 2019, replanteja les bases del flamenc; 'Y perdí mi centro', de LaboratoriA, un cant a la igualtat entre homes i dones en que les seves quatre components també experimenten amb el flamenc com a llenguatge comú.

A nivell internacional comptarà amb la proposta 'SunBengSitting', del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer; i amb la 'instal·lació B' dels suïssos Trickster-p, centrada en el conte de la Blancaneus i segona part d'una trilogia dedicada als contes populars.

Pel que fa a l'àmbit familiar, del cartell destaca 'La faula de l'esquirol' de la Companyia de Comediants La Baldufa; 'Pigs' de Campi qui pugui; o 'El meu amic Brutus', de La companyia del príncep Totilau

La música a la Mediterrània

Entre les estrenes d'aquesta Fira Mediterrània hi ha la proposta de l'asturià Rodrigo Cuevas i Raül Refree, que s'han unit en la producció del darrer treball de Cuevas, 'Manual de cortejo', i que coincidiran a Manresa per primer cop sobre els escenaris en l'estrena del seu darrer espectacle. També hi haurà l'acordionista Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, amb el seu nou disc 'El ball i el plany'. Alba Carmona estrenarà 'Canciones del folklore', Los Hermanos Cubero 'Proyecto Toribio' o la mallorquina Maria del Mar Bonet, que estrenarà el nou espectacle, 'Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca'.

Del cartell també destaca el jove duet Alexandrae, integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, oferiran un recital de cants arcaics portats al terreny contemporani a l'estrena del seu primer disc 'Gaudeamus omnes'. La violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, 'Nocturns i diamants', amb artistes com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet.

A nivell internacional, hi seran la jove cantant grega-sudanesa Marina Satti, que en companyia del grup polifònic Fonés, desplegarà els temes del seu nou disc 'Yalla'; o el grup de polifonia occitana i percussió Cocanha, que presentaran el seu darrer treball produït per Raül Refree.

Cicle off: 8è Hummus Mediterrani, XIII Concurs Sons i Xarxa Alcover

A banda de la programació oficial, en el marc de la Fira Mediterrània s'inclouen 14 propostes dels cicles off, format pels projectes Concurs Sons, Hummus Mediterrani, Xarxa Alcover i Estepa Mediterrània.

La 8a edició de l'Humus Mediterrani, la secció off de Fira que acull les propostes més properes a l'arrel tradicional, tindrà dos concerts en viu a càrrec dels bagencs Aixopluc, que hi actuaran com a guanyadors del premi Robert Pellicer de ball folk, i el duet femení Caamaño&Ameixeiras.

En el marc de la Fira també se celebrarà la final del Concurs Sons. Serà al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia, a Barcelona. Hi actuaran els grups Cat Klezmer Trio, Laura Esparza i Carlos Esteban i Tecum Terra.

I l'Estepa Mediterrània, que se celebrarà a l'escenari de Cases de la Música, en streaming, amb concerts enregistrats dels grups Bluebell Duet, Momi Maiga, Itzipa i Drop Collective

Una llotja virtual

Les activitats i els contactes entre professionals es podran seguir, exclusivament, en línia, a través de la Llotja Virtual. Les Jornades Professionals, que se celebraran del 13 al 15 d'octubre, posaran el focus en la sostenibilitat cultural i apropar models d'implementació d'estratègies de cultura sostenible en les dimensions social, econòmica i ambiental, liderats per equipaments, festivals i artistes i convidar a la reflexió constructiva per a un desenvolupament cultural sostenible.

En paral·lel, per als dies 16 i 17 d'octubre s'han programat uns itineraris en viu de projectes escènics i musicals, que inclouen diverses presentacions i showcases, i que esdevindran la primera trobada presencial per a molts professionals del sector des que es va iniciar la crisi sanitària.