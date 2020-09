Rostres dels exilis als carrers de Sallent

Deportats i exiliats republicans del 39 i exiliats del segle XXI per la guerra i la fam –com els immigrants que moren al Mediterrani– o per raons polítiques –com la sallentina Anna Gabriel. L'Ateneu Popular Rocaus de Sallent, que aquest 2020 celebra deu anys, i que té entre els seus eixos principals la recuperació de la memòria històrica, va voler unir la commemoració del 75è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, camp on van morir 7 dels 9 sallentins que hi van ser deportats, amb la temàtica de l'exili, explica Ricard Badosa, membre de l'entitat. La data prevista era el 15 de maig, però la covid va fer ajornar un programa commemoratiu que inclou debats, homenatges, música, teatre i art plàstic, fins a aquest cap de setmana.

L'art, al carrer i a la biblioteca, el signa l'avinyonenc Quim Moya. Repartits per carrers i murs de Sallent ja es poden veure, en clau de pasquins, els rostres de l'exili que ha pintat l'artista plàstic. Art urbà titulat Memòria a flor de mur que homenatja, explica l'avinyonenc, «les víctimes. Aquestes ànimes anònimes i oblidades de processos de guerra i d'exili», i que tiba el fil d'altres projectes de recerca a la memòria col·lectiva de Moya, com l'acció realitzada fa dos anys per recordar els 80 anys dels bombardejos feixistes a Manresa. Les obres sallentines, diu, també segueixen un «camí paral·lel» al Mantra del record, un projecte que va sumar un total de mil retrats dels presos polítics catalans, que va començar el 3 de novembre del 2017 i va acabar el juliol.

A Sallent, el treball de Moya està dividit en dues parts. D'una banda, una quinzena de rostres anònims que es poden veure en una desena de murals, de diferents formats, enganxats com si fossin cartells a les parets i que representen les víctimes, com les de l'horror de Mauthausen; i quatre de gran format, penjats en balcons, que simbolitzen els exilis: la política sallentina Anna Gabriel; el poeta Pere Quart; l'escriptor Amat-Piniella i un rostre anònim que representa els migrants al Mediterrani. Tots els originals –per penjar-los a l'exterior s'han escanejat en gran format– es podran veure a la biblioteca de Sallent fins a final d'octubre; els murals exteriors, també. Un treball, remarca Moya, que vol «humanitzar aquestes ànimes etèries», atorgant-los «un rostre: són persones no només xifres».



Anna Gabriel i Sílvia Oliver

Amb el títol de Mai més!, la commemoració organitzada per l'Ateneu Popular Rocaus tindrà dos grans debats. El primer, divendres, tractarà sobre Mauthausen i la «Memòria contra l'oblit» amb la participació de Jordi Alsina, representant de l'Amical Mauthasen; de Joan Francesc Piniella Febrer, professor de la UAB i familiar d'Amat-Piniella; i de dues besnetes de deportats a Mauthausen, Laura Salvans Roma i Alba Fernández Ruiz. L'endemà, dissabte, el segon debat se centrarà en els diferents tipus d'exilis, i el protagonitzaran Sílvia Oliver, filla del poeta Pere Quart; la sallentina Anna Gabriel, exiliada a Ginebra; i Òscar Camps, d'Open Arms. Conduiran el debat Mònica Terribas i David Fernàndez.