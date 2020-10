Dos joves bagencs creen «Altafulla», una sèrie de ficció gestada a la Catalunya Central

Altafulla: Tot és possible. Una sèrie de quatre capítols que narra les desventures i il·lusions dels personatges d'aquesta localitat costanera juntament amb els d'un fictici Sant Feliu. La sèrie veurà la llum el proper 18 de desembre a les 20.30h a la sala gran del teatre Kursaal.

La peça, nascuda a l'Institut Lluís de Peguera en format de treball de recerca de la mà de Marc Comabella i Mireia Ferré, ha mantingut sempre la vocació d'excel·lència i ha treballat de valent per mantenir uns estàndards de qualitat malgrat la modèstia del pressupost i dels mitjans, segons expliquen en un comunicat. Tot i les dificultats pròpies d'un projecte com aquest, l'aposta per un producte de quilòmetre zero, en català i vinculat a la realitat marca els quatre capítols d'entreteniment.

La sèrie consta de quatre capítols d'uns quaranta minuts amb un repartiment majoritàriament de la Catalunya Central provinent del món teatral amateur, però també semiprofessional i professional provinent d'escoles consolidades, com per exemple l'Eòlia i Nancy Tuñon. El rodatge es va realitzar, durant vuit mesos gairebé ininterromputs, durant el 2016 amb un ampli desplegament de professionals tècnics amb formació sòlida en centres com l'ESCAC que es van desplaçar des de Balsareny i Manresa fins a Altafulla, passant per Puig- Reig, Berga, Súria, Artés, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada o Barcelona entre altres.

La participació en el projecte ronda les 200 persones, amb tots els equips propis d'una sèrie professional, entre els quals hi ha figures de consolidat prestigi com Míriam Ponsa o Marta Abella, i la supervisió final del projecte d'Esteve Rovira.



Sinopsi

Els secrets, l'amistat, els sentiments i les mentides seran la pedra angular que posa nom als capítols i que faran moure la trama, trepidant i profunda alhora; en direccions dispars amb girs poc previsibles.

La doble vida de la Mònica, el futur abrupte que es presenta a la família Querol, l'escàndol a l'empresa Gotlieff Investments i la possible represa d'una antiga relació entre el Nil i la Gemma són el punt de partida de la sèrie; que capgiren, en només quatre dies, un Nadal molt esperat. Les esperances, incerteses i represàlies es barrejaran amb tragèdia, tendresa i la força per tornar-se aixecar tot posant a prova tots els personatges, que mostraran en cada repte les seves diferents cares.