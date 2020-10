Peyu porta l'univers de Cervantes al Kursaal amb «El gallardo español»

L'humorista Peyu presentarà aquest dissabte al teatre Kursaal de Manresa "El gallardo español", el seu quart muntatge en solitari. Se'n farà una única funció, a les 20.30 h.

Després de 10 anys de teatre, combinats amb les seves aparicions a la ràdio i la televisió, l'actor ha anat definint un segell propi. En aquesta ocasió, l'actor posa en escena un clàssic de la literatura castellana: 'El gallardo español', de Miguel de Cervantes. Es tracta d'un espectacle íntegrament en castellà on l'escenari de l'etern conflicte entre moros i cristians serveix d'excusa per explicar una història d'amor prohibit. Peyu és l'encarregat d'interpretar tots els personatges: Alimuzel, Don Fernando, la princesa Arla....

Les entrades per ceure 'El gallardo español' tenen un preu de 20 € i de 18 € per als majors de 65 anys, menors de 25 i amb Carnet Galliner i es poden comprar tant a les taquilles com per internet a www.kursaal.cat. Durant l'espectacle, afirma el teate, s'aplicaran les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament i l'ús de mascareta durant la funció.