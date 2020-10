Regió7 emet fins demà invitacions per a l'acte del Kursaal

Els interessats a assistir en persona a l'acte de lliurament dels premis anuals de Regió7 el dia 7 al teatre Kursaal de Manresa tenen fins demà al migdia per demanar una invitació trucant a la seu central del diari (93 877 22 33). Els assistents ocuparan només un terç de les localitats per tal de garantir amb molta amplitud la distància de seguretat.

Les persones amb invitació rebran per correu electrònic la seva localitat numerada, amb seients alternatius i espais lliures entre cada persona. Qui no pugui rebre el tiquet per correu electrònic haurà de demanar-lo a la recepció del teatre. L'acte comença a les 8 del vespre, però es demana acudir al teatre tres quarts d'hora abans per tal que no hi hagi acumulació de públic a l'entrada i que es pugui procedir a la higiene de mans sense presses.

L'acte tindrà com a principal autoritat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i tindrà també la presència de l'alcalde Manresa, Marc Aloy, i d'altres autoritats de la Catalunya Central. Els guardons d'aquest any estan encapçalats de forma molt destacada pel reconeixement als Professionals de la Salut de la Catalunya Central, que rebran tots ells, en conjunt, el premi Actius Socials. En farà lliurament un malalt de covid recuperat, Ramon Roig, i el rebrà una infermera d'Urgències de Berga, Dolors Fusté.

Els altres guardons són per a Grup Llobet, Carles Cases, Ramon López de Mántaras, Josep Quer, Thierno Boubacar Diallo, Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font, Jordi Koalitic i Arnau Farré. Hi intervindran David Martell i Ariadna Guitart.