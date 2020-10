131 obres de curta durada es presenten a la convocatòria

La pandèmia ha condicionat la gestació de la cinquena edició del festival Test. La convocatòria per presentar-hi projectes perquè fossin seleccionats per escenificar-se a la xarxa de pobles es va obrir al febrer i es va tancar el 30 de març, en ple confinament. Per això algunes obres ja es referien a la situació derivada de la covid-19, com per exemple la seleccionada Filar, que es podrà veure a Santpedor i a Santa Maria d'Oló. Finalment es van presentar 131 microespectacles. Els organitzadors van desestimar d'organitzar, al juliol, com era habitual, la jornada inaugural d'Avinyó, en la qual es podien veure totes les obres seleccionades i així els programadors tenien la possibilitat d'escollir quines s'enduien als seus pobles. D'aquesta manera, la tria per a cada municipi es va fer el 18 juliol, però amb la complicació de fer-se a partir de les memòries dels projectes i vídeos.