Dotze microespectacles es distribuiran en una xarxa de tretze pobles

El festival Test, nascut de la xarxa Testimoni Escènic del centre de producció cultural i residència d'artistes Cal Gras, a Avinyó, no renuncia a la seva essència i aquesta tardor, durant l'octubre i el novembre, desplegarà per tretze poblacions (onze del Bages, una del Berguedà i una del Moianès) dotze espectacles de curta durada de diversos llenguatges escènics (teatre, dansa i música). David Santamaria, coordinador del Test, remarca que «mantenim l'essència, perquè són arts intenses i de curta durada, però caldrà adaptar-se. Per això, els espais reduïts i molt pròxims canviaran a espais més grans i a certa distància. Cada municipi decideix la ubicació de les representacions i les mesures que cal prendre, però les sessions ja es preveuen, com a màxim, per a una trentena de persones».

De tota manera, el Test s'ha hagut d'adaptar als condicionants de la pandèmia i arrenca la seva distribució en xarxa a la tardor sense haver-se pogut celebrar, al juliol, la tradicional jornada d'inauguració a Avi-nyó, on els municipis podien fer la tria d'espectacles després d'haver-los vist en directe. A canvi, del 20 al 24 de juliol es va organitzar Sutura. Festival per curar la ferida, juntament amb els Tallers Musicals d'Avinyó. Van ser unes jornades de reflexió al voltant de la cultura de proximitat combinades amb píndoles artístiques, que es van retransmetre en línia i també es van poder viure presencialment per un grup reduït de persones. «Com que no es podia fer el format fira d'Avinyó, vam pensar que reformular-lo era fer un pedaç i això no ho volíem fer. Per això vam pensar en aquest altre tipus de projecte, que ha estat la primera part del Test», apunta Santamaria, que afegeix que, esperant a la tardor, «s'ha pogut mantenir el format en les dates previstes, ja que és més reduït i fàcil de controlar». I Avinyó acollirà microespectacles com un municipi més de la xarxa, en concret el 22 de novembre.

A partir de les propostes rebudes en convocatòria –enguany 131–, els responsables de Cal Gras s'encarreguen de fer una primera selecció –aquest cop una dotzena d'obres– i, posteriorment, són les poblacions qui fan la selecció, per acollir entre tres i cinc espectacles durant un matí o una tarda per diversos espais no convencionals, a l'exterior o a l'interior. També és cada municipi qui decideix si l'oferta és gratuïta o de pagament i, en tot cas, el preu de les entrades.

Balsareny s'incorpora al Test

Però, malgrat les dificultats derivades per la crisi sanitària, el Test arriba a la cinquena edició amb bones notícies: la xarxa s'amplia a 13 poblacions, amb la incorporació de Balsareny, i, de cara al gener –o sigui per a la propera edició–, s'hi afegirà Fonollosa. Navarcles, que programa quatre obres de curta durada dissabte a la tarda; i Balsareny, que ofereix tres propostes de petit format diumenge al migdia, són els municipis que encetaran la programació del Test aquest cap de setmana.

Un dels objectius del Test, que té com a subtítol festival en xarxa d'arts intenses, de prop i de curta durada, és proposar a l'espectador nous llenguatges escènics en espectacles de petit format. Concentrant-los en una sola jornada i en diversos espais és una proposta àgil i, d'altra manera, aquests espectacles no tindrien cabuda en la programació habitual. Per exemple, enguany es podrà veure (a Balsareny, Callús, Sant Salvador de Guardiola, Sant Feliu Sasser-ra i Gironella) Cants de dona, un espectacle musical que inicialment es titulava Aire, i que havia d'incloure també dansa. Finalment només combina cançó i narració. «Vam tenir el dilema de si programar-lo o no, i hem vist que pot ser molt interessant perquè fa un viatge per diferents cultures a través de la música i textos, i és diferent de tot el que hem programat. No hem escollit gaires espectacles de música, i aquest aporta un format molt proper», remarca Santamaria.

El coordinador del Test també destaca propostes com Spain is pain (a Navarcles i a Avinyó), «un monòleg molt esbojarrat». I.A.I.A. (a Balsareny, Callús, Oló, Sant Feliu Sasserra, Avinyó, Gironella i Cabrianes) té l'atractiu que una de les actrius, Maria Ballús, és de Sant Feliu Sasserra; i el manresà Pep Garcia-Pascual és el director de La lliga dels gilipolles extraordinaris, de la companyia Low Cost (a Navàs, Sallent, Sant Feliu Sasserra i Gironella). «Ens hem trobat que hi ha artistes que han participat en més d'una edició del Test, i han repetit o bé canviat de rols, de direcció, interpretació, dramatúrgia... No és buscat, però ha passat», apunta Santamaria, que afegeix que enguany, com que no s'ha pogut anar a veure espectacles en altres festivals, com el Píndoles, tots els projectes seleccionats han sorgit de la convocatòria, «on en van arribar molts amb pinta de ser molt bons».