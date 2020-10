La manresana Laura Poulain publica el seu nou treball: «Songs I've Made in My Room»

L'artista Laura Poulain ha publicat avui el seu nou treball anomenat 'Songs I've Made in My Room', un EP format per dues cançons que han nascut durant la quarantena, des de l'intiminat de l'habitació de l'artista. Dues cançons especials que, per l'artista tenen un significat molt particular. Amb l'ukelele en mà, "I fell in love at the library" és la que obri aquest petit treball i la primera que va sorgir, però la que més va costar. "M'he barallat molt amb ella, li he donat mil voltes perquè no m'agradava gens al principi".

Una sensació completament diferent a la que va generar "The Poem". Segons la pròpia compositora, "en ser una d'aquelles cançons que en un no res ja la tens. La lletra en sí, ja la tenia feta, perquè era com un poema que guardava només per a mi i un dia em va venir de gust posar-hi música". L'únic punt de connexió que tenen aquestes cançons és que parlen d'amor, encara que des de dues perspectives enfrontades. "La primera parla de quan ens enamorem d'algú que en un principi no ens cau gens bé. Mentres que l'altra descriu un moment simple, com quan mires la persona que t'agrada als ulls i no hi ha cap mena de barrera, tot és simple i transparent".

En quant a la concepció d'aquest EP, Laura Poulain ha treballat amb una persona de la seva total confiança, Sergi Torrecillas. És ell qui es troba al front de l'estudi Litel.cat, on han estat enregistrades aquestes dues cançons. "Al ser dos temes totalment personals per a mi i més aviat acústics, vaig pensar que amb ell m'entendria molt bé, ja que treballem junts i és un molt bon amic meu".