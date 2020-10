Els jaciments del Castellot i del Cogulló celebren avui i demà el Cap de Setmana Ibèric

Avui i demà se celebra la 20a edició del Cap de Setmana Ibèric de la Ruta dels Ibers, amb més d'un centenar d'activitats gratuïtes per a tots els públics en 25 jaciments ibèrics de Catalunya. Entre ells, el jaciment del Castellot (Bolvir), que ha preparat una visita teatralitzada per conèixer aquest poblat ceretà (diumenge, a les 12 h) i un taller per aprendre a separar les partícules d'or de la terra (avui, 11.30 h). Avui, també, es farà una visita guiada a les 11 h. Els dos dies, d'11 a 14 h, hi haurà jornada de portes obertes al Museu Espai Ceretània i avui, de 16 a 18 h, un vermut nòrdic. Per a més informació i reserves: 972895192 museu@bolvir.cat i espaiceretania1@gmail.com.

Al jaciment sallentí del Cogulló es podrà gaudir d'un itinerari guiat per conèixer els recursos naturals a l'entorn i de dos tallers, un per descobrir com els lacetans construïen tovots i un altre per fer d'arqueòlegs. Avui, la visita guiada serà a les 10.30 h, i els tallers, a les 11.30 h i a les 12 h. Diumenge, la visita guiada es farà en dos torns, a les 10.30 i a les 13 h. A les 11.30 h es farà una ruta interpretativa amb Esteve Padullés sobre «Els recursos naturals a l'entorn del Cogulló». Cal fer reserva de les

activitats al telèfon 938 370 966

o a www.sallentturisme.cat.