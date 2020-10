«A Tot MAM!» retorna el jazz a la sala Els Carlins amb Enrique Oliver Quartet

El desembre de fa un any, el certamen MAM presentava la seva segona edició amb la intenció de fer de Manresa una plaça forta de jazz amb un circuit estable on programar «propostes atractives i arriscades» que no solen arribar a la ciutat. Però el cicle, nascut el 2018 del col·lectiu Música Activa de Manresa (MAM), va haver de suspendre's a mig curs per la pandèmia: el 13 de març havia d'actuar a Els Carlins el trio M.A.P., un dels plats forts d'un cicle que el maig ja es va cancel·lar definitivament. Però el MAM torna a la càrrega. Primer, amb un concert de luxe, aquest octubre, i després, amb la mirada posada en el primer trimestre de l'any que ve per recuperar el festival manresà.

El concert que retorna el MAM a l'activitat l'organitzen unint esforços amb l'associació A Tot Jazz Cardona i amb un dels millors saxofonistes de jazz de l'Estat espanyol, el malagueny Enrique Oliver (saxo tenor), que actuarà en formació de quartet, acompanyat de tres primeres espases del gènere: Marco Mezquida (piano), Martín Leyton (contrabaix) i Ramon Prats (bateria). Mezquida i Prats ja havien d'actuar en el concert del dia 13. Com explica el també saxofonista manresà Joan Mas, un dels fundadors de MAM, «la idea és pal·liar la cancel·lació de la temporada programant un gran concert fent pinya amb l'associació cardonina. Serà, també, una manera de provar les noves mesures i la resposta del públic».

A Tot MAM!, títol de la proposta concertística, se celebrarà el 18 d'octubre a la sala Els Carlins de Manresa. Enrique Oliver Quartet hi actuarà a les 7 de la tarda. Un concert, assenyala Mas, que s'ha pogut fer «amb la col·laboració de tothom: de l'Ajuntament de Manresa fins a PianoConcert, passant pels Carlins i el Kursaal, on es poden comprar les entrades» al preu de 15 euros, 5 per a menors de 25 anys. També es podran adquirir a la taquilla dels Carlins el mateix dia.

La idea de portar Oliver sorgeix, explica Mas, quan el mateix músic «em va comentar que tenia unes dates lliures en la gira de presentació del seu nou disc, Incerteza. Amb A Tot Jazz vam pensar que encaixava perfectament per aquest retorn musical». L'entesa amb l'entitat cardonina, diu Mas pot tenir llarg recorregut; també, la col·laboració amb d'altres entitats afins.



Circuit MAM 2021

El cicle de jazz tornarà l'any que ve, explica Mas, en un format més reduït: en comptes de sis concerts en sis mesos (del gener al juny) en sis espais de la capital del Bages, ara en seran tres, del gener al maig, un cada dos mesos, i concentrats a l'Espai Plana de l'Om. «El cicle continua viu encara que sigui amb menys propostes», diu Mas. Si la pandèmia no ho impedeix, el MAM farà la nova presentació a final de desembre, com en els darrers dos anys. La crisi de la covid ha suposat, assegura Mas, «un autèntic daltabaix per als músics. El jazz ja estava tocat. Ara continuen els grans noms i la resta fan el que poden per sobreviure».