Penadès inaugura a Sant Fruitós una exposició compartida amb Ivern i Puig

L'artista sanfruitosenc Agustí Penadès, acompanyat de la mirada del fotògraf Lluís Ivern i dels textos del filòsof Arnau Puig, ha inaugurat la mostra Paraula, matèria, imatge a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages. En l'acte inaugural, amb la presència de l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i la regidora de Cultura, Laia Feliu, es va lamentar que Arnau Puig, que va morir fa mig any, no pogués veure el treball final. Ivern va esmentar que era un dels més destacats filòsofs i crítics d'art catalans: «Avui l'Arnau estaria molt satisfet, i encara més en aquesta data de l'1 d'octubre, perquè no hem d'oblidar que cultura és llibertat». L'exposició es pot visitar fins al 16 de gener, i també se n'ha editat un llibre.- J. Grandia