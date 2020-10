Se suspèn «Laika», de Xirriquiteula Teatre, prevista per a demà a Manresa

L'obra de teatre Laika, de Xirriquiteula Teatre, prevista per a aquest diumenge, 3 d'octubre, al teatre Conservatori de Manresa, ha estat suspesa per necessitats de la companyia. El Kursaal ja s'ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit les entrades perquè puguin recuperar-ne l'import. Tot i això, ja s'està treballant perquè en els propers dies es pugui trobar una nova data per reprogramar el muntatge a la capital del Bages. El proper espectacle per a públic familiar de la temporada d'Imagina't serà dissabte vinent, 10 d'octubre, també al teatre Conservatori, amb la representació d' Oops! de la companyia bagenca Teatre Mòbil.