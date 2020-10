La Fàbrica Vella s'omple per escoltar les experiències dels exilis del passat i del segle XXI

La Fàbrica Vella de Sallent es va omplir ahir per escoltar les experiències dels exilis del passat i també dels del present, en un acte presentat per Mònica Terribas i David Fernàndez. La sallentina Anna Gabriel, ara exiliada a Ginebra, va intervenir per videoconferència per explicar la seva experiència a Ginebra, on va assegurar que continua treballant des de la base i on també, va dir, s'ha trobat amb exiliats que han arribat a la ciutat suïssa d'altres indrets del món.

El diputat i membre d'Open Arms Ruben Wagensberg va participar en l'acte en substitució del fundador de l'ONG Òscar Camps, que era a Roma per un tema judicial de l'ONG, i es preguntava com pot ser que la mateixa Europa que no entén com es van permetre els camps d'extermini, ara permet els camps de refugiats, que, malgrat ser diferents, també tenen moltes similituds. La part més emotiva de la sessió la va posar Sílvia Oliver, filla del poeta Pere Quart, que va llegir cartes i poemes del seu pare, que posaven de manifest la part més emocional de l'exili.