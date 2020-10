L'autor capelladí Joan Pinyol porta a la biblioteca de Masquefa «Avi, et trauré d'aquí!»

arxiu particular

Joan Pinyol arxiu particular

L'escriptor capelladí Joan Pinyol visitarà dijous la biblioteca de Masquefa per parlar de la lluita que fa anys que va emprendre per recuperar el cos del seu avi, traslladat –juntament amb més de 500 cossos procedents d'una fossa comuna del cementiri de Llei- da–, cap al Valle de los Caídos durant la dictadura i sense que ho sabés mai la família. Ho farà a través del llibre Avi, et trauré d'aquí! (Saldonar edicions, 2019). L'acte forma part del programa «Lletres en viu», que organitza la Institució de les Lletres Catalanes en cooperació amb les biblioteques públiques del país.

Després de 44 presentacions arreu del territori, les dues darreres a Cambrils i a Ciutadella de Menorca, la xerrada serà una nova ocasió per al capelladí per explicar uns fets que la dictadura va provocar primer, i després va condemnar a l'oblit. La xerrada col·loqui començarà a les sis de la tarda i, com a conseqüència de les mesures preventives derivades de la pandèmia, tindrà una capacitat limitada de 24 persones, que caldrà que s'hi inscriguin prèviament a través de la biblioteca.