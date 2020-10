Manel Camp i la Coral Escriny presesenten a Santpedor el CD «Illa inaudita», un recorregut per la poesia catalana

Amb la peça Que en el cant sigui baix el bes, poema de Carles Riba, es va obrir divendres la presentació del CD Illa inaudita, un treball del compositor manresà Manel Camp i la Coral Escriny. L'acte es va fer a la sala Cal Llovet de Santpedor, un espai ampli per poder encabir un centenar de persones. Durant gairebé una hora, els assistents van conèixer com es va treballar aquest projecte, van escoltar les peces musicals del CD i, en acabat, van marxar amb el treball signat per Manel Camp i Marc Reguant, director de la coral. Illa inaudita és un CD de 48 minuts de durada, amb una selecció d'11 poemes a càrrec de Josep Pujol, catedràtic de Literatura Catalana a la UAB. Poemes catalans des de l'edat mitjana fins al segle XX dels grans noms de la poesia amb un fil conductor, «el sentiment amorós» a través del diàleg entre «autors de diferents èpoques a l'entorn d'un tema compartit i universal», va explicar Pujol en un missatge enregistrat. La preocupació de Camp va ser «mantenir la musicalitat» per refermar «el poema i les seves mètriques» amb l'objectiu de fer arribar «el text i el missatge» dels textos. El CD Illa inaudita és la culminació d'un projecte musical que va iniciar-se amb els preparatius dels 50 anys de la coral, el 2017. Ja es pot trobar a les llibreries de Santpedor, a la Coral Escriny, i la discogràfica en farà una distribució també en plataformes digitals.