El Col·legi d'Arquitectes premia les fotografies de Xavier Serrano, Marc Rifà i Miquel Planells

Xavier Serrano, Marc Rifà i Miquel Planells han estat els guanyadors del 5è Concurs Fotogràfic de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes (COAC-CC). Els premis s'han lliurat aquest dilluns a les 19 h a la sala d'actes de la seu de Vic de la demarcació.

Aquesta ha estat la cinquena edició i la primera a través d'Instagram. La finalitat del concurs és "fomentar la visió de l'arquitectura, a través de la càmera i impulsar el reconeixement de l'arquitectura dins l'entorn dels nostres pobles i ciutats". Sota el lema "L'Ombra en l'Arquitectura" s'han presentat 185 obres.

El jurat va estar format pels arquitectes i fotògrafs Ferran Blancafort, Marc Ballús i Manel Esclusa, que van atorgar els premis dins de tres categories: el Premi Ciutat de Vic per a Xavier Serrano, el Premi Centre Històric de Manresa per a Marc Rifà i el Premi COAC-CC per a Miquel Planells. Aquest últim el va lliurar la delegada territorial del govern a la Catalunya Central, Alba Camps.

Durant l'acte es va inaugurar l'exposició de les obres seleccionades en aquesta edició, que es podran visitar fins al 31 d'octubre a la seu del Col·legi d'Arquitectes, situada a la Plaça del Bisbe Oliba de Vic. Posteriorment l'exposició s'instal·larà, durant el mes de novembre, a la seu de Manresa del COAC.

L'exposició es podrà veure de dilluns a dijous de 9 a 13 h, i de 15 a 16 h; divendres de 9 a 14 h; i dissabtes de 10 a 13 h.