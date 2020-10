El Kursaal suspèn l'obra «Negrata de merda» per malaltia d'una de les actrius

L'obra de teatre Negrata de merda, prevista inicialment per al proper dijous 8 d'octubre a la Sala Petita del Kursaal, ha estat suspesa per malaltia d'una de les actrius. El Kursaal ja s'ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit entrades per l'espectacle perquè puguin recuperar-ne l'import.

Negrata de merda, de Denisse Duncan, i a càrrec de la companyia La Pulpe Teatro, és una reflexió sobre la microviolència, tan comuna a la nostra societat: el masclisme, el classisme, la xenofòbia, l'homofòbia... partir de la lluita de poder entre dues famílies. L'obra es va estrenar a final de maig del 2019 al Tantarantana.