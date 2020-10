L'espectacle d'Obeses i la Cobla Berga Jove que s'havia de fer a Berga se'n va a Gironella

La proposta de fusió musical entre la banda de rock Obeses i la Cobla Berga Jove finalment es podrà veure i escoltar al Berguedà, a Gironella. La data és el 21 de novembre a 2/4 de 10 del vespre al pavelló. Serà amb una capacitat restringida de 524 persones com a mesura anticovid. Així ho van confirmar ahir a Regió7 Lluís Gual, responsable de la Cobla Berga Jove, i Lluís Vall, regidor de Cultura del consistori gironellenc.

Aquest concert s'havia programat pel 25 d'abril al pavelló vell de Berga. Tanmateix l'esclat de la pandèmia va fer que s'hagués de posposar. No s'ha pogut reprogramar per problemes de dates i de logística per acollir un muntatge de gran envergadura que aplega 30 persones a l'escenari (11 de la cobla berguedana, 12 del cor d'Obeses i quatre més del grup de rock), segons va explicar a aquest diari Roser Valverde, la regidora de Cultura de Berga: «Es tracta d'un espectacle molt potent que requereix un espai gran i que té importants requisits tècnics». Segons Valverde, es va negociar amb els representants del grup per dur-lo a terme l'11 de juliol o el 31 d'octubre. Però no es va poder concretar i, posteriorment es va descartar el pavelló vell perquè amb les mesures anticovid només podia acollir 260 persones. El pavelló vell és el que té més bona acústica.

La intenció va ser, segons la regidora Valverde, traslladar-lo al Teatre Municipal però «era petit». Es van fer noves reunions entre el consistori i els representants de la banda i la cobla per programar-lo abans del 28 de novembre, que és quan Obeses tanca la gira «Fills de les Estrelles» i comença a gravar el seu nou disc. Però «no hi havia dates. Teníem poc marge de maniobra». Finalment i consensuadament, segons la regidora, es va acordar «suspendre el concert» Amb tot, Valverde apuntava ahir que «tinc confiança que es pugui fer més endavant. La nostra voluntat és que es pugui fer a Berga».

Així, davant la impossibilitat de programar el concert a la capital berguedana, els promotors de l'espectacle es van adreçar a l'Ajuntament de Gironella. Els responsable municipals ho van estudiar i ahir van donar el vistiplau definitiu per acollir-lo. D'aquesta manera, l'espectacle que es va estrenar a Palamós l'estiu passat i que des d'aleshores s'ha pogut veure a la Fira Mediterrània de Manresa, Sant Cugat del Vallès, Vilafranca del Penedès, Girona i que s'ha programat al Teatre Atlàntida de Vic el 23 d'octubre, es veurà al Berguedà. Gironella serà l'última ocasió per gaudir d'aquest espectacle amb les dues formacions musicals sobre l'escenari, confirmava ahir Lluís Gual. El dia 28 de novembre la banda de rock actuarà però en solitari al Teatre Condal de Barcelona.

El regidor gironellenc Lluís Vall assegurava que s'ho prenien «com una oportunitat perquè Berga ha tingut dificultats per acollir el concert». Segons Vall, després de comprovar que podien encabir aquest concert amb tots els condicionants anticovid al pavelló de Gironella, s'hi van llançar de cap. «Acollir l'espectacle és fer justícia amb el territori, aquest concert ha de poder passar pel Berguedà». Per al regidor Vall, que Gironella pugui acollir el concert «és un accident molt positiu per a nosaltres i ens dona projecció com a municipi que pot organitzar grans concerts».

Per la seva banda, Lluís Gual, de la Cobla Berga Jove, feia palesa la seva satisfacció perquè finalment el Berguedà podrà veure l'espectacle que protagonitzen amb Obeses. «Tocar a prop de casa és el que ens faltava i ho farem a Gironella. En tenim moltes ganes. Crec que la gent ho apreciarà perquè moltes persones ens demanen quan tocaríem a la comarca. És de justícia perquè hem omplert teatres i molts mitjans han fet difusió de l'espectacle. Estem contents d'haver-ho aconseguit». Gual assegurava que «tot i la predisposició de l'Ajuntament de Berga per acollir el concert no ha estat possible». I agraïa al consistori de Gironella que els hagi programat havent-ho demanat amb poc marge de temps.

Les entrades anticipades costaran 12 euros a Entradium i a l'aplicació del consistori gironellenc, que les posarà a la venda els propers dies. A taquilla valdran 15 euros.