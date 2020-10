14a Tocats de Lletra: Manresa programa 25 propostes a l'entorn de la paraula, la poesia i la música

La 14a edició del festival literari Tocats de Lletra de Manresa, que arrencarà el proper 20 d'octubre, combinarà els actes presencials amb els virtuals. El programa s'ha adaptat al context actual de pandèmia i, per això, s'ha preparat un apartat de festival virtual, que consistirà en penjar a la xarxa una trentena de 'càpsules poètiques', que seran un tastet dels principals actes presencials que s'han programat. Alguns dels actes presencials seran una conversa amb l'escriptora Eva Baltasar; l'espectacle 'Afecte i vernacle', a càrrec del saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals; o el recital de poesia que oferiran Laia Carbonell i Lluís Calvo. En total, 25 actes a l'entorn de la paraula, la poesia i la música.

El Tocats de Lletra començarà amb una conversa amb l'escriptora Eva Baltasar, el 20 d'octubre a l'Espai Plana de l'Om. L'endemà, a la Sala Petita del Teatre Kursaal, tindrà lloc l'espectacle inaugural 'Afecte i vernacle' a càrrec del saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals. Una proposta poèticomusical que divagarà entre l'arrelament a un tros de món i l'ofegament de sentir-se en una realitat estancada.

Dos plats forts del programa seran la conversa i el recital de poesia que oferiran Laia Carbonell, Premi Ciutat de Manacor 2019, i Lluís Calvo, Premi Carles Riba 2019, amb el títol de 'Novíssims' (24 d'octubre), i l'espectacle 'País petit' amb Anna Gual, Gonzalo Hermo i Hasier Larretxea, tres poetes que s'expressen en tres llengües diferents, que recitaran acompanyats per la multiinstrumentalista Maria Di Pace (24 d'octubre).

L'aposta per internacionalitzar el festival passa enguany per la presència de l'escriptor italià Erri De Luca, que serà entrevistat pel periodista i escriptor Genís Sinca (28 d'octubre). Els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual, acompanyats al piano per Manel Camp, protagonitzaran l'espectacle de cloenda 'Ciutats i paraules' (30 d'octubre).