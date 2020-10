Un moment de l'acció reivindicativa que va tenir lloc a Montserrat fa un any

El Bages Centre de Manresa, acull aquesta nit la presentació del documental "Llum i llibertat", que recorda la il·luminació de les 131 agulles de Montserrat que es va dur a terme ara fa un any per demanar l'alliberament dels líders independentistes empresonats. Organitzades per l'ANC, la FEEC i Òmnium, se n'han previst tres sessions (a les 19.30 i les 21.30 h a la sala 12 i a les 21 a la sala 7) i les 450 entrades disponibles s'han exhaurit.