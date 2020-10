Memòria.cat publica un dietari inèdit de les monges de Santa Clara dels segles XVII al XX

El maig del 2017 Memòria.cat va publicar la transcripció de dos documents manuscrits inèdits de la història del Convent de Santa Clara de Manresa, redactats per les mateixes monges: el dietari dels fets de la Setmana Tràgica (1909) i el dietari de la comunitat entre els anys 1922 i 1958.

Faltava, però, la transcripció del dietari més antic, un document excepcional que Memòria.cat ofereix ara. Es tracta d'una crònica inèdita de 83 fulls, que va ser redactada en diferents moments compresos entre els anys 1602 i 1908. Així es completa la transcripció de tots els dietaris de la comunitat manresana.

Aquest document s'inicia amb la narració del final de la comunitat de monges clarisses i l'arribada de les monges dominiques el 1602. Posteriorment es van descrivint les diverses obres i millores, les donacions, la gestió econòmica i la vida de la comunitat.

Un capítol significatiu és el que explica els tripijocs –alguns d'ells no massa legals– que van fer el segle XIX per evitar que els béns afectats per les lleis de desamortització passessin a l'Estat.

S'hi descriuen fets històrics rellevants com l'incendi de Manresa el 13 d'agost del 1713 (expliquen que van cremar i es van enderrocar més de 600 cases); la Guerra de Successió; les carlinades i, especialment, la Guerra del Francès, quan les monges van haver de sortir del convent diverses vegades per refugiar-se en llocs segurs i quan el convent i l'església van ser saquejats i es van cremar imatges, altars, orgue i cor.

El text també parla de l'epidèmia de còlera del 1854. Explica que el 4 d'agost hi va haver el primer mort a Manresa. De 25 monges de la comunitat, 12 es van veure afectades pel còlera i dues d'elles van morir. També parlen d'un segon brot el 1885 i de les processons que van fer per demanar ajuda divina. Finalment, parlen dels efectes devastadors que va produir l'aiguat del 1907.

És una crònica d'un valor extraordinari, segons Memòria.cat, que serveix no només per conèixer la història del convent sinó també la de Manresa. Alguns dels esdeveniments narrats eren completament desconeguts fins ara.

Al web s'hi troba una àmplia valoració d'aquests documents a càrrec de Marc Torras i Serra, director de l'Arxiu Comarcal del Bages, que també n'ha efectuat la transcripció.

Es poden consultar tots els documents del dietari en aquest enllaç.