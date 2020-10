Una persecució de pel·lícula expulsa les motos de l'asfalt de Can Maçana

Un Seat 850, un Renault 12 i un Ford Cortina van suplantar ahir les motos a Can Maçana per circular a tota velocitat per un tram d'aquesta carretera, a Sant Salvador de Guardiola. Era l'escena d'una persecució de pel·lícula que formarà part de la Las leyes de la frontera, un film basat en la novel·la homònima de Javier Cercas i dirigida per Daniel Monzón i que a partir de demà començarà els preparatius per rodar a Manresa (vegeu desglossat).

A Can Maçana, l'escena dels vehicles corrent amunt i avall -dins de les seves possibilitats- es repetia constantment. Darrere dels cotxes, habituals a les carreteres durant els anys setanta i vuitanta, n'hi anaven de més actuals, i també un dron, equipats amb tota la tecnologia per immortalitzar les preses que acabaran formant part del muntatge final del film.

L'escena que es filmava ahir, segons explicava la directora de producció del film, Goretti Pagès, està ambientada a l'any 1978, en què se situa la novel·la. A Sant Salvador de Guardiola, no hi havia cap dels tres joves protagonistes del film, Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado, sinó especialistes: gravar la persecució requeria una habilitat important al volant. La conversió en plató del tram de la carretera afectat va comportar talls intermitents de la carretera des de primera hora del matí fins aproximadament a les sis de la tarda. Aquesta situació es reproduirà de nou avui, quan també es rodarà a la mateixa carretera.