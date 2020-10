El rodatge s'instal·la a Manresa durant més d'una setmana

Com ja va avançar aquest diari, el rodatge de la pel·lícula de Daniel Monzón Las leyes de la frontera farà aquest octubre el gros dels exteriors a Manresa. Els preparatius ja han començat a la plaça Hospital i fins 20 d'octubre hi haurà diferents afectacions a la mobilitat i talls de trànsit a diversos punts de la ciutat, especialment a l'entorn d'aquesta plaça i carrers de l'entorn de la carretera de Cardona i els habitatges coneguts com els de l'Avecrem.

? Plaça Hospital: preparatius des d'ahir. Dissabte, de 8 a 20 h (acabament de decorats). Rodatge del dimarts 13 al dissabte 17 d'octubre de 8 a 20 h; dimarts 20 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, car-rer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador. Es mantindrà el pas de vehicles autoritzats i de vianants per l'àmbit de rodatge de la plaça Hospital de forma coordinada per personal del film. L'accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es farà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge. Es prohibirà l'estacionament dels àmbits de rodatge i del carrer Sant Salvador.

? Entorn de la carretera de Cardona i habitatges de l'Avecrem. Dilluns 12 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es faran talls de trànsit puntuals pel rodatge a la carretera Cardona, entre el carrer Fonollar i el carrer Martí i Pol; carrer Francesc Moragas, entre el carrer Cós i carretera Cardona; carrer Dibuixant Vilanova, entre carretera Cardona i carrer Prudenci Comellas; passatge Sinera; carrer Ferrer Vidal i carrer Cós, entre carrer Francesc Moragas i carrer Ferrer Vidal. Es prohibirà l'estacionament als trams de carrers afectats pel rodatge i al carrer Prudenci Comellas, entre els carrers Dibuixant Vilanova i Dos de Maig. Demà, 9 d'octubre i el dimarts 13 d'octubre es prohibirà l'estacionament del carrer Ferrer Vidal per treballs de decoració.