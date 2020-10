El rodatge de «Las leyes de la frontera» s'instal·la a Manresa durant més d'una setmana

Com ja va avançar aquest diari, el rodatge de la pel·lícula de Daniel Monzón Las leyes de la frontera farà aquest octubre el gros dels exteriors a Manresa. Els preparatius ja han començat a la plaça Hospital i fins 20 d'octubre hi haurà diferents afectacions a la mobilitat i talls de trànsit a diversos punts de la ciutat, especialment a l'entorn d'aquesta plaça i carrers de l'entorn de la carretera de Cardona i els habitatges coneguts com els de l'Avecrem.



Plaça Hospital: Diumenge 11 d'octubre de 8 a 20 h (preparació del decorat a Pl. Hospital). Rodatge del dimarts 13 al dissabte 17 d'octubre de 8 a 20 h; dimarts 20 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, car-rer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador. Es mantindrà el pas de vehicles autoritzats i de vianants per l'àmbit de rodatge de la plaça Hospital de forma coordinada per personal del film. L'accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es farà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge. Es prohibirà l'estacionament dels àmbits de rodatge i del carrer Sant Salvador.

Entorn de la carretera de Cardona i habitatges de l'Avecrem. Dilluns 12 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es faran talls de trànsit puntuals pel rodatge a la carretera Cardona, entre el carrer Fonollar i el carrer Martí i Pol; carrer Francesc Moragas, entre el carrer Cós i carretera Cardona; carrer Dibuixant Vilanova, entre carretera Cardona i carrer Prudenci Comellas; passatge Sinera; carrer Ferrer Vidal i carrer Cós, entre carrer Francesc Moragas i carrer Ferrer Vidal. Es prohibirà l'estacionament als trams de carrers afectats pel rodatge i al carrer Prudenci Comellas, entre els carrers Dibuixant Vilanova i Dos de Maig. Demà, 9 d'octubre i el dimarts 13 d'octubre es prohibirà l'estacionament del carrer Ferrer Vidal per treballs de decoració.

Aquest dimecres es va rodar a la carretera de Can Maçana

Un Seat 850, un Renault 12 i un Ford Cortina van suplantar ahir les motos a Can Maçana per circular a tota velocitat per un tram d'aquesta carretera, a Sant Salvador de Guardiola. Era l'escena d'una persecució de pel·lícula que formarà part de la Las leyes de la frontera, un film basat en la novel·la homònima de Javier Cercas i dirigida per Daniel Monzón i que a partir de demà començarà els preparatius per rodar a Manresa (vegeu desglossat).

A Can Maçana, l'escena dels vehicles corrent amunt i avall -dins de les seves possibilitats- es repetia constantment. Darrere dels cotxes, habituals a les carreteres durant els anys setanta i vuitanta, n'hi anaven de més actuals, i també un dron, equipats amb tota la tecnologia per immortalitzar les preses que acabaran formant part del muntatge final del film.

L'escena que es filmava ahir, segons explicava la directora de producció del film, Goretti Pagès, està ambientada a l'any 1978, en què se situa la novel·la. A Sant Salvador de Guardiola, no hi havia cap dels tres joves protagonistes del film, Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado, sinó especialistes: gravar la persecució requeria una habilitat important al volant. La conversió en plató del tram de la carretera afectat va comportar talls intermitents de la carretera des de primera hora del matí fins aproximadament a les sis de la tarda. Aquesta situació es reproduirà de nou avui, quan també es rodarà a la mateixa carretera.