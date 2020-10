Sitges engega amb presència manresana: Esparbé i Victori

King Kong ja porta mascareta. La icònica imatge del festival de Sitges s'adapta des d'avui a una edició completament marcada per la covid. De fet, els temps que vivim i els arguments plantejats per les pel·lícules fantàstiques i terrorífiques de Sitges tenen semblances que, com a mínim, podem considerar inquietants. Però l'interès generat pel gran festival de cinema de Catalunya es manté com sempre i, malgrat un pes inferior per part de les produccions nord-americanes, el cinema espanyol té prevista la seva presència d'una manera generosa.

Álex de la Iglesia, Najwa Nimri, Miguel Ángel Silvestre, Juanma Bajo Ulloa i Paco Plaza, entre molts altres, han confirmat que presentaran personalment les seves noves produccions, així com dos dels noms destacats del cinema manresà: l'actor Miki Esparbé i el director David Victori. El primer inaugura el certamen obrint el cartell de Malnazidos, comèdia negra que barreja el gènere de zombies amb la Guerra Civil Espanyola i que ha dirigit Javier Ruiz Caldera, responsable del celebrat Super López. Victori oferirà el seu segon llarg després d' El pacto, un prometedor thriller produït per Filmax que protagonitza Mario Casas, qui també s'aproparà a la ciutat del Garraf per promoure el seu nou film.

El clàssic del 1920 El gabinete del Doctor Caligari, de Robert Weine, serà el film homenatjat enguany, com ja es pot veure en el fabulós cartell i el trailer del festival, al mateix temps que es dedicaran homenatges a Flash Gordon, de Mike Hodge, i El imperio contraataca, d'Irvin Keshner, ambdues del 1980. Tot i que no podrà desplaçar-se fins aquí, per la pandèmia i perquè té 75 anys, el genial David Lynch rebrà online el Gran Premi Honorífic del festival després d'una carrera carregada de perles estranyes i pertorbadores com Corazón salvaje, Mulholland drive o la sèrie Twin Peaks. Al mateix temps, la seva El hombre elefante, nominada a 8 Oscars, també l'any 1980, servirà de clausura amb una nova còpia restaurada en 4K.