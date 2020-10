Joc de mirades per als cartells de l'estudi manresà Kocori

El cartell d'enguany de la fira és obra de l'estudi de disseny manresà Kocori. Té tres versions, una per a cadascun dels tres àmbits principals que configuren la programació artística de la Fira: la música d'arrel i les músiques del món (en la imatge), les arts escèniques, i la cultura popular i el patrimoni. El concepte creatiu de la imatge és la interacció entre artistes, públic i professionals, amb un joc de mirades que connecta amb les mirades polièdriques sobre l'arrel, punt bàsic del plantejament de la direcció artística de la fira. La dissenyadora gràfica i fotoperiodista Anna Brugués és la fundadora i directora creativa de l'estudi manresà de disseny i fotografia Kocori. Ella és bona coneixedora de la Fira Mediterrània, ja que fa dos anys va ser la fotògrafa oficial del mercat manresà. Brugués ha col·laborat amb mitjans com El Periódico de Catalunya i el portal www.surtdecasa.com, entre d'altres. Actualment compagina la seva tasca al capdavant de l'estudi amb classes de disseny a la Universitat de Vic i com a professora associada a l'Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell.