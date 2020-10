L'autor italià Erri de Luca participarà al festival Tocats de lletra a Manresa

La conversa que l'escriptor i activista italià Erri de Luca mantindrà amb l'autor manresà Genís Sinca és un dels actes més destacats de la 14a edició del festival literari Tocats de lletra, que tindrà lloc a Manresa del 20 d'octubre a l'1 de novembre amb un total de 25 propostes obertes al públic. Amb un pressupost d'uns 45.000 euros, el certamen, que porta per lema «La ciutat poètica», oferirà dues activitats en línia i, a més, 9 de les cites programades es podran seguir en directe per streaming a través de la pàgina web tocatsdelletra.cat.

Una xerrada amb l'escriptora Eva Baltasar obrirà el cicle el dimarts dia 20 a la Plana de l'Om. La barcelonina s'ha consolidat com una de les autores més llegides de la literatura catalana dels darrers anys amb les novel·les Permagel i Boulder. L'endemà tindrà lloc el muntatge inaugural, Afecte i vernacle, que portarà al Kursaal el saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals per expressar amb música i paraules el sentiment d'arrelament a un lloc.

Genís Sinca entrevistarà Erri de Luca el dimecres 28 d'octubre, a la sala petita del Kursaal, per apropar al públic la figura d'un escriptor de llarga trajectòria compromès amb el moviment ecologista i els drets humans. Fa uns anys, va ser absolt en un judici que va haver d'afrontar per haver cridat a sabotejar les obres de perforació d'un túnel per al tren d'alta velocitat entre Torí i Lió. Nascut el 1950 a Nàpols, ha escrit mig centenar d'obres, com La paraula contrària, i ha estat guardonat amb el premi Leteo, el France Culture, el Femina Étranger a França i el Petrarca a Alemanya.

En el capítol de recitals destaquen propostes com Novíssims, amb Laia Carbonell (Premi Ciutat de Manacor 2019) i Lluís Calvo (Premi Carles Riba 2019), i País petit, amb Anna Gual, Gonzalo Hermo (gallec) i Hasier Larretxea (basc). També es podran escoltar algunes de les veus més destacades de la poesia catalana en l'espectacle de cloenda, Ciutats i paraules, amb Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual, acompa-nyades al piano de Manel Camp.

En el Cercatasques poètic, els participants podran escoltar la poesia de Carla Fajardo, Raquel Santanera, Laura López-Granell, Eduard Sanahuja, Marc Freixas, el navassenc Xavier Mas Craviotto i la poeta i cantautora Ivette Nadal. El-Kaissa Ould-Braham i Sònia Moya recitaran poemes orals de les dones de la Cabília, mentre que Núria Armengol, Biel Barnils i Gerard Cisneros protagonitzaran una vetllada dedicada al talent de la Catalunya Central.

Xavier Serrano recitarà poemes de ciutats amb la música de Jordi Busquets, i Iris Hinojosa, Andrea Ambatlle i Juana Dolores Romero, amb la multiinstrumentista Maria Di Pace, donaran cos a un espectacle sobre noves veus poètiques.

Per assistir als espectacles i per conèixer tota la programació, es pot consultar la pàgina web.