Mor l'assessor lingüístic i erudit bagenc Josep Torras i Rodergas

Josep Torras i Rodergas, assessor lingüístic i erudit bagenc, ha mort a l'Esquirol (Osona) als 78 anys, segons informa l'editorial Fragmenta, on es va responsabilitzar de la correcció de llibres d'algunes de les seves col·leccions, com l'obra completa de Raimon Panikkar i "Sagrats i Clàssics".

Nascut a Balsareny el 1942, es va llicenciar en Teologia a Roma i va ser diplomat en Magisteri, encara que també tenia estudis de filosofia antiga, medieval i moderna, grec i llatí.

Va ser professor de teologia moral i redactor de la Gran Enciclopèdia Catalana, on, alhora, va ser assessor lingüístic, corrector i cap de l'equip lexicogràfic.

Entre les seves publicacions destaquen, com a cap de redacció, el Diccionari de la llengua catalana, Diccionari castellà-català i Diccionari català-castellà (Enciclopèdia Catalana, 1985, 1987), entre altres.

A través del seu compte de Twitter, Enciclopèdia ressalta els seus "coneixements amplíssims i d'un gran sentit de la llengua" i recorda que va treballar en el grup entre 1973 i 2007, sobretot com a assessor lingüístic.

Per la seva banda, l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, assenyala que "dominava una gran quantitat de llengües i tenia una vastíssima cultura humanística", de la qual "no cap a cap ostentació: la discreció era una de les característiques més acusades. Amic personal de Raimon Panikkar, la seva contribució a l''Opera Omnia' Raimon Panikkar com a traductor i sobretot com a corrector, ha estat importantíssima".