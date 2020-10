La música potencia les emocions del vi

La Camerata Bacasis, passant d'orquestra de corda a simfònica per primer cop, va estrenar el diumenge 23 de febrer el programa Un passeig pel Romanticisme al Local Catalunya d'Avinyó. Poc després es va iniciar el confinament i no hi va haver més concerts, fins avui, que la formació, altre cop en la versió original només amb corda, impulsa un nou projecte, el vuitè en la seva trajectòria.

I té certa gràcia que la Camerata Bacasis torni a estrenar a Avinyó, aquest cop al Celler Abadal. La formació donarà el tret de sortida a la temporada del seu desè aniversari amb Vins amb nota, un maridatge que combina el tast de blancs, rosats i negres amb les melodies de compositors com Antonio Vivaldi (1678, Venècia-1741, Viena), Luigi Boccherini (1743, Lucca, Itàlia-1805, Madrid) i Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756, Salzburg- 1791, Viena). Jordi Coll Claret, que és el director de la Camerata Bacasis des dels seus inicis, destaca que el programa «és una aposta total pel ter-ritori, que casa una orquestra que porta per nom Bacasis amb els vins del Bages. I es pot especular tant com es vulgui amb les reminiscències del nom a partir de Bacus, el déu del vi. És un projecte 100% local que té per objectiu potenciar la comarca, la seva gent i la cultura».

Coll admet que la Bacasis ja feia temps que tenia al cap el projecte de maridatges enomusicals, i l'objectiu és donar a conèixer, en el decurs dels propers anys, tants vins com es pugui del Pla de Bages. La seva proposta té el suport de DO Pla de Bages i l'iniciaran a Abadal, un dels cellers que més potencien els tastos i l'enoturisme i que disposa d'un espai amb bona acústica i que s'adapta a les actuals mesures sanitàries. L'objectiu del projecte Vins amb nota és «intentar casar les emocions del vi amb les emocions musicals per crear una experiència que les potenciï», apunta el músic, que afegeix que «s'amplia el joc sensorial. La música no només s'escolta amb l'oïda i la vista, observant la vintena d'intèrprets, sinó que també es complementa amb l'olor i el gust del vi».



Sis músiques per a sis vins

El concert-tast inclourà, doncs, sis vins Abadal: dos de blancs, un de rosat i tres de negres i, per escollir les músiques, Coll ha comptat amb la col·laboració de Marta Membrives, la sommelier del celler bagenc. És, doncs, una proposta pensada específicament per als vins que es proposen, «buscant connotacions comunes amb les peces musicals seleccionades». Per exemple, amb l'Abadal Picapoll, elaborat amb una varietat de raïm característica del Bages, Membrives va explicar a Coll que és un vi «que té identitat, essència i es representatiu de la ter-ra». Per això, Coll va combinar-lo amb una sardana, Sant Martí del Canigó, d'un autor tan universal com Pau Casals (1876, el Vendrell-1973, San Juan, Puerto Rico).

Per al tast de l'Abadal Blanc, considerat un vi «lleuger, fresc, extrovertit», s'interpretarà l'obertura de L'incoronazione di Dario, una òpera de Vivaldi; mentre que per a l'Abadal Rosat, «viu i divertit, amb una aromàtica molt intensa», sonarà un minuet per a quintet de corda, de Boccherini. L'Abadal Franc, un vi negre «fresc, equilibrat, juganer», combinarà amb un divertimento de Mozart: «El vi és fàcil de beure i és perfecte per a la fantasia de la música», apunta Coll.

L'Abadal Matís, que justament es va presentar aquesta primavera en ple confinament, és, com indica el seu nom, «un vi amb molts matisos i la Marta el va definir com a melancòlic i reflexiu», de manera que li va escaure l'Andante del Quartet núm. 1 de Txaikovsky (1840, Vótkinsk, Rússia-1893, Sant Petersburg). I l'Abadal 3.9, «el vi més potent i amb una personalitat més forta, creat amb el raïm de la parcel·la més antiga del celler i elaborat amb tècniques modernes» es maridarà amb Capriol Suite, de Peter Warlock (1894, Londres-1930, Londres), «que agafa un conjunt de danses renaixentistes, com la dansa de les espases, i les fa evolucionar amb harmonies i tècniques modernes, exactament que el mateix procediment emprat amb el vi».

La proposta combinarà explicacions enològiques a càrrec de Marta Membrives i musicals a càrrec de Clàudia Cabanas, violinista de la Bacasis i musicòloga; i mentre es toqui cada peça el públic podrà fer el tast. «Esperem que trobin sentit a la combinació», desitja Coll.