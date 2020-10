El Nobel guardona l'austeritat i la claredat de l'obra de Louise Glück

La nord-americana Louise Glück va guanyar ahir el Nobel de literatura –dotat amb 10 milions de corones sueques, uns 950.000 euros– per la seva «inconfusible» veu poètica, caracteritzada per una bellesa austera i la recerca de la claredat, segons el veredicte que va emetre l'Acadèmia Sueca. Capaç de «fer universal l'existència individual», l'obra de la poetessa novaiorquesa (1943) destaca per recórrer al tema de la vida familiar i la infància, per la seva intel·ligència sòbria i pel seu sentit refinat de la composició, que l'han convertit en un referent de la lírica nord-americana.

Ja des del seu debut el 1968 amb Firstborn, el primer dels dotze poemaris que ha escrit aquesta catedràtica d'anglès a la Universitat de Yale (Estats Units), va ser aclamada com una de les veus més prometedores de la literatura contemporània del seu país. «En els seus poemes, el jo escolta el que queda dels seus somnis i desil·lusions, i ningú pot ser més dur que ella en confrontar les il·lusions del jo», va escriure, en la motivació del premi, el president del Comitè Nobel de Literatura, Anders Olsson.

Inspirada per la mitologia i altres motius clàssics, Glück busca allò universal sense ocultar allò dolorós, i prescindeix d'ornament poètic, segons el jurat. Louise Glück és també una poeta del canvi radical i del renéixer, com queda de manifest a The Wild Iris ( El salvaje iris, 1992), que li va valer el premi Pulitzer, quan ja havia adquirit reconeixement a l'estranger per llibres com The triumph of Achilles ( El triunfo de Aquiles, 1985) i Ararat (1990). L'Acadèmia va destacar també que, en el seu darrer poemari, Faithful and Virtuous Night (2014), amb el qual va guanyar el National Book Award, encara el fet de la mort amb «gràcia notable i lleugeresa» a través d'una lírica onírica i narrativa.

Louise Glück és una autora poc coneguda pel gran públic, però molt apreciada en el món literari, un fet que es veu en els nombrosos premis que atresora –entre ells el Bollingen i el de Poeta Llorejada dels Estats Units– i en el reconeixement dels seus col·legues.

En llengua catalana, l'únic llibre de Glück que podem llegir és Nit fidel i virtuosa, publicat el 2017 en traducció de Núria Busquet en el segell Edicions del Buc. Una altra editorial valenciana, Pre-textos, és qui ha traduït fins a set obres de la Nobel al castellà.

Amb Glück, el nombre de dones guardonades en les 117 edicions del Nobel puja a 16, 7 de les quals en aquest segle: Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Müller (2009), Alice Munro (2013), Svetlana Alexievich (2015) i Olga Tokarczuk (2018).