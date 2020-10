El perill de vetllar el mort quan no creus en res

La pel·lícula The Vigil arriba als cinemes de l'Estat gairebé un any després d'haver protagonitzat la clausura del Festival de Sitges del 2019. Al film, el jove jueu Yakov, de 30 anys, sense fe i tampoc un dòlar a la butxaca, assisteix a un grup de suport de Brooklyn, a Nova York, per integrar-se en un món fora de la seva comunitat.

Però la seva precarietat l'empeny a treballar com a vetllador nocturn d'un mort de la seva comunitat jueva. Una entitat estra-nya i malvada posseeix el cos d'aquest excompany seu difunt, un dimoni que ara s'apodera d'ell i busca una nova víctima.

Keith Thomas debuta com a guionista i director amb aquesta producció del gènere de terror sobrenatural que protagonitzen Dave Davis, Malky Goldman i Menashe Lustig en la que Yakov, abans jueu ortodox després d'haver patit un trauma fort, accepta convertir-se en un shomer, és a dir, en el vigilant del cadàver d'un membre de la comunitat mort recentment per tal de consolar la seva ànima.