Què cal saber d'una fira inusual

En una edició marcada per l'excepcionalitat del moment, la 23a Fira Mediterrània de Manresa no vol renunciar, però, a ser cita imprescindible com a mercat estratègic de l'arrel. Però amb totes les mesures per garantir, expliquen els seus responsables, la seguretat «d'artistes, públic i treballadors de l'organització». Així, públic i professionals podran assistir de dijous, 15 d'octubre, al diumenge 18 d'octubre, als 46 espectacles dels quals es farà una seixantena de funcions que formaran part de la programació en viu, a sales i teatres de la ciutat i tenint en compte que hi haurà una reducció de la capacitat habitual per tal de facilitar que es mantingui la distància de seguretat.

-On compro les entrades?

-A través d'un enllaç a la web de la fira: www. firamediterrania.cat; a les taquilles del Kursaal (passeig Pere III, 35), de dimarts a dissabte d'11 a 13 h; i de dimarts a diumenge, de 18 a 21 h. Per telèfon al 93 872 36 36, en horari de taquilla. Es recomana portar l'entrada al mòbil. Hi ha, també, quatre abonaments a la venda, amb 4 espectacles cadascun al preu de 15 euros. I un espectacle suspès: Sunbengsitting, de Simon Mayer.

-Quins espectacles són de pagament i quins són gratuïts?

-Els espectacles d'aquest any seran majoritàriament de pagament i a un únic preu: 5 euros per a l'entrada anticipada, i 10 euros i l'entrada es compra el mateix dia de l'espectacle. En fer la compra, automàticament quedaran bloquejades les butaques del costat. Els espectacles programats a la Taverna de la Fira, ubicada al Parc del Casino, seran tots gratuïts, però caldrà fer reserva d'entrada per poder controlar-ne l'ocupació. Els concerts i funcions no tindran pauses o entreactes. La durada màxima dels espectacles serà de 90 minuts.

-Les taquilles de la plaça Sant Domènec estaran obertes?

-No, no hi haurà taquilles ni punt d'informació a Sant Domènec. Tampoc, cap programa de mà de la fira en paper. La informació estarà

disponible únicament en línia.

-S'ha de dur mascareta durant la funció o concert?

-Sí, és obligatori.

-Hi haurà espectacles al carrer?

-No, enguany no s'han programat espectacles itinerants ni muntatges en places per evitar possibles aglomeracions. El parc del Cardener

–zona del Pont Nou– i el pati de l'Anònima seran els únics escenaris exteriors d'aquesta edició de la fira. El gimnàs i la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera s'estrenen, com el Parc del Cardener, com a espais escènics de la Mediterrània.

-La Llotja tindrà la seu al Museu de la Tècnica?

-No, no hi haurà llotja física, només virtual per a professionals.

-Com es podrà seguir la fira?

-Hi haurà una vintena de streamings per a professionals i, per al públic general, la Xarxa Audiovisual Local, a la qual pertany Canal Taronja, emetrà alguns dels concerts: espectacle inaugural ZA! i La TransMegaCobla, dijous 15 d'octubre, a les 23 h; Coloma Bertran amb Nocturns i diamants i la col·laboració de Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet dissabte 17, en directe, a les 23 h. I encara pendent d'horari:Vega, amb Paula Grande i Anna Ferrer; Sons Essencials & Andorra Lírica i el documental Brots Transhumants.