Transhumància artística per obrir i tancar la fira

La Fira Mediterrània obrirà i tancarà amb Brots Transhumants, una transhumància artística de sis dies pel GR179 per tal de viure i reflexionar com mirem l'entorn, la terra i el territori, a càrrec del músic de la Seu, Arnau Obiols –que ha centrat el seu treball en el camp de l'arrel–, el ballarí Magí Serra –dansa contemporània– i el creador audiovisual Pepe Camps. El recorregut començarà el 13 d'octubre amb una conversa amb Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals per la UAB, i serà el tret de sortida de la fira i ponència inaugural de les jornades professionals, i s'acabarà el dia 18 d'octubre, amb el resultat de l'experiència artística en format audiovisual, tancant la programació.

Com puc seguir Brots Transhumants?

Els cinc primers dies, de dimarts 13 a dissabte 17 d'octubre, es pot seguir la transhumància amb les mirades de diversos convidats des del canal YouTube de la Fira per al públic general i des de la Llotja Virtual, per als professionals. Cada dia la fira connectarà a les 10.30 h durant uns 30 minuts aproximadament. I cada dia els artistes conversaran amb una persona convidada: Martí Boada (13 d'octubre); Carme Pigem, arquitecta (dimecres, 14;); Eloïsa Matheu, biòloga (dijous, 15); Ada Vilaró, artista i directora escènica (divendres, 16) i Perejaume, artista i escriptor (dissabte, 17).

Com s'acaba l'experiència?

El darrer dia, diumenge 18, a les 21 h, es tancarà el certamen amb la projecció del documental realitzat en directe durant la transhumància. La projecció es farà simultàniament en línia pel canal de YouTube de la fira i en viu a la Sala Plana de l'Om amb reserva prèvia d'entrada.