Alden Ehrenreich: «Els sentiments negatius ens fan ser qui som»

Amb només 30 anys, Alden Ehrenreich ja ha fet tot el que un actor podria desitjar fer al llarg de la seva carrera. A saber: treballar amb alguns dels més grans (Coppola, els Coen, Chan-wook), provar de liderar un 'blockbuster' (Han Solo: Una historia de Star Wars') o protagonitzar una sèrie de prestigi. Aquesta última és 'Brave new world', adaptació d''Un món feliç', d'Aldous Huxley, acabada d'estrenar a Starzplay. Ehrenreich és John el Salvatge, heroi tràgic de la novel·la. El Periódico ha parlat amb l'actor per parlar-ne de la nova estrena:

Ha passat de protagonitzar un film d''Star wars' a posar-se al capdavant d'una sèrie. ¿Ja és gairebé més fàcil trobar rols interessants en televisió que en cine?

No n'estic segur. És difícil dir-ho. En realitat, crec que categories com a 'pel·lícula' i 'sèrie' es confondran cada vegada més en el futur. Per a mi la diferència més gran consisteix en la feina amb el director. A una sèrie, molts directors treballen per a un 'showrunner'. Al cine, el director mana. La relació que hi puc establir és més profunda.

¿Quina era la seva relació personal amb el llibre de Huxley? Llegir-lo ha sigut gairebé un ritu d'iniciació entre els adolescents de diverses generacions.

¡Jo mai vaig arribar a llegir-lo! Tenia dues còpies i no el vaig llegir. Sí que havia llegit alguns assajos seus, com 'Les portes de la percepció', fa molt temps. Gràcies a la sèrie, vaig llegir la novel·la per fi. I em va semblar una brillant indagació sobre fins on ens poden conduir els instints humans.

¿En quin sentit en particular li sembla que encara és rellevant?

Em va cridar l'atenció aquesta idea de l'afany per estar bé tota l'estona. Sentir-se còmode en tot moment, ja sigui a nivell físic, emocional o psicològic. La sèrie retrata un món on, gràcies a unes píndoles, això és possible. Però el resultat és que les persones perden humanitat. L'ansietat, la frustració o la ràbia poden fer mal, però aquesta classe de sentiments també et fan humà. Sense ells no ets qui ets.

Aquell futur ja està aquí: la gent s'automedica sense mesura o revisa el mòbil sense parar a la recerca de validació.

Aquesta és la gran píndola, diria. La nostra addicció a la tecnologia. A uns aparells i programes que han sigut dissenyats per absorbir tota la nostra atenció i enganxar-nos a ells.

La sèrie conté escenes de sexe només implícites al llibre. ¿Li semblava bé, ho veia necessari?

Em va inquietar lleugerament, perquè no havia fet escenes de sexe en el passat. Bé, una mica a la meva primera pel·lícula ['Tetro', de Coppola]. I a 'La excepción a la regla', de Warren Beatty, hi havia un moment en què besava una noia i em tacava l'entrecuix. Això havia sigut tot. L'interessant del sexe d'aquesta sèrie és que serveix per explicar la història. No és una desviació, no és gratuït.

En alguns aspectes podria recordar els episodis més emocionals de 'Black mirror', i de fet, els dos primers capítols estan firmats per un director de l'esmentada sèrie, Owen Harris. ¿Acostumen a interessar-li les distòpies tecnològiques?

No, en realitat no. M'han agradat els episodis de 'Black mirror' que he pogut veure, però no soc fanàtic de la ciència-ficció o el terror. Com a espectador, prefereixo el realisme. I si he de treballar en una història de gènere, vull que en ella imperi el component humà.

Gairebé fa la sensació que ha saltat la tele perquè ja havia treballat a les ordres de tots els grans del cine.

Sens dubte, he tingut la sort de treballar amb molts autors que formen part de la història. Però encara he de col·laborar amb molts d'altres: gent més jove com Paul Thomas Anderson, Wes Anderson... O fins i tot directors ascendents de la meva generació.

¿Per què creu que tants vells mestres s'han interessat per vostè?

La resposta principal és: no ho sé. Però potser tot sigui perquè saben que conec les seves pel·lícules i que estimo el cine amb què ells van aprendre a fer cine. Quan era petit, em tornava boig el cine clàssic. El que arribava als cines m'era una mica igual.

Quan es va decidir a protagonitzar un 'blockbuster', va ser un de bastant retro: 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. ¿Bona experiència, en conjunt?

Va ser una gran aventura i va ser divertit ser part d'una cosa tan gran. A més, la pel·lícula ha guanyat reputació amb el temps. Això em fa feliç. De tota manera, els xavals no llegeixen 'Variety'. Recordo quan criticaven les entregues de Batman dels noranta i jo pensava: «a mi m'agraden, m'és igual».

¿Com porta aquests dies de SARS-CoV-2?

No estic malament. Soc a casa meva a Los Angeles. Ara mateix treballo en diversos guions amb diferents guionistes. Un d'ells l'escric jo mateix; un curt que vull dirigir quan això acabi. Soc afortunat de tenir coses per fer. També tinc un cineclub amb uns amics. Estic buscant la manera de mantenir la lucidesa.