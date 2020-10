David Victori presentarà «No matarás» al Bages Centre el mateix dia de l'estrena

Una experiència sensorial: que el públic visqui la pel·lícula. És l'objectiu que proposa el cineasta manresà David Victori (1982) a No matarás. El film, que protagonitza un Mario Casas que viu una nit d'un autèntic malson, s'estrena avui en una sessió especial del festival de Sitges –en la secció oficial però fora de competició– amb les entrades de les 7 de la tarda exhaurides. I el dia 16 arriba als cinemes. Com ja va avançar aquest diari, Victori presentarà el seu segon llargmetratge a casa i, finalment, ho farà el mateix dia de l'estrena, divendres, a Multicinemes Bages Centre, a les 8 del vespre. Inicialment, la pel·lícula es projectarà a la sala 12, amb una capacitat per a unes 150 persones a causa de les mesures anticovid.

Victori, com ja va fer també a Bages Centre amb el seu debut en el llarg, El pacto, presentarà ell mateix un thriller que ha coescrit amb Jordi Vallejo i Clara Viola i que protagonitza Mario Casas amb la debutant Milena Smit. En quin moment una bona persona es plantejaria matar algú? Aquesta és la premissa que explora Victori en un film sobre el descens als inferns que es va rodar en diferents localitzacions de Barcelona l'estiu de fa un any.