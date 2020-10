La línea del tiempo. Ciencia y tecnología maeva young. 29,90 euros. +8 anys

No cal ser un expert ni un professional per gaudir del llibre i d'allò que proposa conèixer. El volum que va escriure Àngel Garcia Petit, qui ens va deixar a final de l'any passat, presenta fins a 177 vins de categoria amb els quals es pot passar una bona vetllada.

Explica Garcia Petit en el llibre que «la vinya en el món se situa majoritàriament entre els 30º i els 50º de latitud nord i els 25º i 45º de latitud sud, la qual cosa no vol dir que en uns 5º per sobre o per sota d'aquestes coordenades no pugui haver algun microclima que permeti una certa producció vinícola». Llicenciat en Farmàcia i Enologia, el barceloní es va dedicar a la docència i la divulgació (va publicar 100 coses que cal saber dels vins i La volta a Catalunya en 50 vins) al llarg d'una vida fructífera en la qual el vi va ser una de les seves grans passions.

En aquest nou volum que Cossetània edita a títol pòstum, l'autor explica al lector les característiques de 162 vins escollits d'arreu del món i 15 més que qualifica d'excel·lents. Aquesta obra esdevé una autèntica volta al planeta a través de beuratges creats a partir de l'estima profunda per la terra, de Portugal al Líban i d'Estats Units a Austràlia, entre molts altres indrets.

«La gran producció de vi se segueix trobant a França, a Itàlia i a Espanya, amb permís de la Xina, que els està encalçant», afirma Garcia Petit. I alerta que el canvi climàtic anirà allunyant les vinyes de l'Equador terrestre.