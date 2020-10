Mor l'assessor lingüístic i erudit bagenc Josep Torras Rodergas

L'assessor lingüístic i erudit bagenc Josep Torras Rodergas, que va morir als 78 anys a l'Esquirol, va ser acomiadat ahir al Tanatori de Vic. Nascut a Balsareny el 1942, es va llicenciar en Teologia a Roma i es va diplomar en Magisteri, tot i que també tenia estudis de filosofia antiga, medieval i moderna, grec i llatí. Va ser professor de teologia moral i redactor de la Gran Enciclopèdia Catalana, on, alhora, va ser assessor lingüístic, corrector i cap de l'equip lexicogràfic.

Entre les seves publicacions destaquen, com a cap de redacció, el Diccionari de la llengua catalana, Diccionari castellà-català i Diccionari català-castellà (Enciclopèdia Catalana, 1985, 1987), entre d'altres. A través del seu compte de Twitter, Enciclopèdia feia ressaltar els «coneixements amplíssims i d'un gran sentit de la llengua» del finat i recordava que va treballar en el grup entre 1973 i 2007, sobretot com a assessor lingüístic. Per la seva banda, l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, on es va responsabilitzar de la correcció de llibres d'algunes de les seves col·leccions, com l'obra completa de Raimon Panikkar i «Sagrats i Clàssics», assenyalava que Torras «dominava una gran quantitat de llengües i tenia una vastíssima cultura humanística» de la qual «no feia cap ostentació: la discreció era una de les característiques més acusades. Amic personal de Raimon Panikkar, la seva contribució a l' Opera Omnia Raimon Panikkar com a traductor i sobretot com a corrector, ha estat importantíssima».