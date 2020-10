Les personalitats úniques d'Álex de la Iglesia i Juanma Bajo Ulloa centren totes les mirades a Sitges

L'alt nivell del cinema fantàstic espanyol s'ha demostrat, un any més, a Sitges. L'estrena mundial de Baby, el nou film de Juanma Bajo Ulloa, i el passi especial de la nova sèrie de terror per a HBO Europe, 30 monedas, d'Álex de la Iglesia, reafirmen el bon estat del gènere fantàstic espanyol. Els equips artístics de les dues produccions han estat presentant els seus treballs amb entrevistes, roda de premsa i photocalls a periodistes i mitjans acreditats durant tot el diumenge abans de les projeccions i estrenes mundials al vespre a l'Auditori de l'hotel Meliá.

Sitges s'ha despertat aquest diumenge amb un matí fresc i assolellat, un dia perfecte per continuar el Festival amb dues activitats pensades per als fans més joves, amb la celebració del 2n Concurs de Graffiti Fantàstic Street Art i la projecció del llarg d'animació Mary y la flor de la bruja d'Hiromasa Yonebayashi al Centre Cultural Miramar. Mentrestant a la seu del Festival s'han presentat tres novetats editorials lligades al món del fantàstic: 'Todos los colores de la oscuridad: 30 joyas del terror a descubrir', la Col·lecció 'Noche de Lobos' i a la tarda, Jordi Sánchez-Navarro ha presentat el seu nou llibre 'La imaginación tangible. Una historia esencial del cine de animación', just després de la taula rodona 'Malnazidos. De la novel·la a la gran pantalla' amb els directors de la pel& middot;lícula i l'autor de la novel·la, Manuel Martin.

En l'apartat internacional, a les pantalles de Sitges 2020 d'aquesta quarta jornada del Festival s'ha pogut descobrir alguns treballs molt esperats com el nou treball vampíric de Chris Baugh, Boys from County Hell dins la secció Panorama Fantàstic, i en sessió golfa a l'Auditori, doblet de Midnight X-Treme amb la sàtira virulenta de l'era dels influencers, Spree, d'Eugene Kotlyarenko, que compta amb Drake en persona entre els seus productors; i el terror independent d'Slaxx, dirigit per la realitzadora Elza Kephart. Seguint amb l'esperit i la importància que cada edició li dona el Festival a les produccions asiàtiques, aquesta tarda s'ha projectat el sorprenent Be Water, el documental de Bao Nguyen que, a partir de material inèdit, retrata el llegendari act or i mestre d'arts marcials Bruce Lee. I a mitja tarda, als jardins de l'hotel Meliá s'ha celebrat el tradicional Còctel Hong Kong, per agrair el suport que The Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels and Create HK dona cada any al Festival, patrocinant la projecció de pel·lícules de gènere d'acció, thrillers i comèdia.

I els plats forts del dia, les estrenes mundials amb segell espanyol de Baby i 30 monedas. Al matí ha estat el torn de l'equip de Juanma Bajo Ulloa que acompanyat del productor executiu Ferran Tomás i de les actrius protagonistes Natalia Tena i Mafalda Carbonell han parlat amb els mitjans acreditats sobre el retorn del realitzador al dramatisme pertorbador de les seves obres més personals. En aquest conte negre que va ser apadrinat per Sitges dins el projecte Fantastic 7 al Festival de Cannes, una jove drogoaddicta incapaç de cuidar el seu nadó, el ven a una dona estranya i aviat es penedirà d'aquesta decisió. Segons Bajo Ulloa, aquesta pel·lícula no té diàlegs perquè al tractar-se d'un conte, en tot moment ha buscat l'essència de la història i ha posat el pes de la història en les mirades de ls personatges, el vestuari, l'ambientació, el so, i en la intel·ligència de l'espectador per fer-ne la seva interpretació pròpia. En aquest nou treball, l'escenografia i l'ambientació tenen un paper fonamental: "La pretensió és que el relat sigui un organisme viu. La natura, inclús en la degradació i la mort, és bella".

A primera hora de la tarda ha estat el torn de presentar en roda de premsa 30 monedas, l'esperada sèrie dirigida per Álex de la Iglesia per a HBO Europe. Terror, fenòmens paranormals i conspiració a l'Espanya rural són els ingredients principals de la nova sèrie que compta amb Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez, Megan Montaner i Pepón Nieto entre els seus protagonistes. Els actors juntament amb el seu director i coguionista Álex de la Iglesia, el coguionista Jorge Guerricaechevarría i Miguel Salvat, Commisioning Editor of Original Programming de HBO España, han explicat tots els detalls i secrets de la sèrie que s'estrenarà en sessió oficial a l'Auditori aquesta nit. Alex de la Iglesia ha explicat que han tingut llibertat creativa total i plena confiança per part de HBO Europe, que els ha donat màniga ampla perquè fessin qualsevol bogeria que tinguessin al cap. En paraules del propi director sobre la sèrie que s'estrenarà a finals de novembre: "El segon capítol és tan bo com el primer. El tercer és millor. El quart és molt bonic i molt divertit. Però és que el cinquè és increïble. I el setè i el vuitè, molt molt increïbles, d'atac d'ansietat".