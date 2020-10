fantasia visual aclaparadora

pinocho

? Itàlia, França, Gran Bretanya, 2020. Fantasia, drama. 125 minuts. Direcció: Matteo Garrone. Guió: Matteo Garrone i Massimo Ceccherin. De Carlo Collodi Música: Dario Marianelli. Fotografia: Nicolai Brüel. Intèrprets: Roberto Benigni (Geppetto), Federico Ielapi (Pinotxo), Rocco Papaleo (Gat), Massimo Ceccherini (Guineu), Marine Vacth (fada Turchina), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Alida Baldari Calabria (fada Turchina nena). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



P inotxo, el conte de Carlo Collodi (publicat el 1882 i 1883), s'associa irremeiablement amb la coneguda (i extremadament sentimental) versió per la pantalla gran que oferí el 1940 la Disney. Però, probablement, l'adaptació més brillant (i memorable) és la que ens proporcionà, partint d'una minisèrie televisiva, Luigi Comencini el 1972. El cinema italià torna ara a evocar aquesta icona popular amb un llargmetratge certament recomanable. El film recrea la singular i paradigmàtica relació entre un titella molt especial i el seu creador, l'entranyable Geppetto.

Pot sorprendre, d'entrada, que el seu realitzador sigui un autor com Matteo Garrone, que ens va enlluernar amb la contundent i hiperrealista Gomorra. Però el director romà no ha abaixat el seu llistó creatiu (ni ha renunciat al seu esperit pu-nyent), i ha bastit una faula que indaga en l'essència pertorbadora del text original, i reivindica, així, el seu vessant més fosc, adult i terrorífic. No obstant això, el Pinocho del 2020 juga obertament en la lliga del cinema familiar. Garrone ens captiva amb una fantasia teixida amb una fastuositat visual aclaparadora. Roberto Benigni encarna el fuster Geppetto (l'estrella italiana rodà precisament el 2002 una fallida recreació de la història de Collodi), però la veritable estrella de la funció és la seva criatura. La narració de les seves extraordinàries aventures està plasmada amb una creativitat deliciosa i sumptuosa. I la recuperació cinematogràfica de Pinotxo tindrà continuïtat perquè està previst que el proper any n'arribi una nova versió animada (el gran Guillermo del Toro serà un dels directors), i la Disney ha anunciat una producció amb actors de carn i ossos. El llegendari titella és, doncs, més viu que mai.