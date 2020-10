Una fugida en cotxe en la Manresa dels setanta

Cabines telefòniques, bústies, bosses d'esport adidas i fileres de cotxes dels anys setanta, sobretot amb matrícules velles de Girona, aparcats a les voreres amb aspecte d'haver sobreviscut a temps millors. Texans rectes, alguns quasi acampanats, camises de quadres i polos amb franges i sabatilles d'esports de lona amb aspecte d'haver estat recuperats d'una botiga vintage de segona mà. I al mig, figurants i actors vestits d'un suposat dia d'estiu -el sol ha lluït al matí- i el director Daniel Monzón, amb caçadora, auriculars i mascareta, en una cantonada de la carretera Cardona, al davant quasi al davant de la caserna de la Guàrdia Civil. La de veritat.

Avui, al llarg del dia, tota aquesta zona del barri de Valldaura de Manresa -carrer Francesc Moragas, entre el carrer Cós i carretera Cardona i el carrer Ferrer Vidal- han estat territori de l'equip de "Las leyes de la frontera", la pel·lícula que aquests dies s'instal·la a Manresa per rodar el gros dels exteriors. Avui era un bon dia: festiu, amb menys trànsit rodat, que ha facilitat els talls de carrers i amb un bon grapat de curiosos badant i intentant reconèixer els models antics d'uns vehicles d'un altre temps -Volvos, Renault 4, Seat 124, 127, dos cavalls...- alguns dels quals de l'empresa manresana Spotcar del manresà Carles Garriga.

En una de les escenes del matí, els joves protagonistes esperaven a l'interior d'un Chrysler blau cel, al carrer del Cós i el feien avançar fins a la confluència del carrer Ferrer Vidal. Allí, l'aturaven amb el motor en marxa i tocaven el clàxon. Uns metres amunt, una discussió entre l'actor que dona vida a Nacho (Marcos Ruiz) i dos joves més, acabava amb un cop de cap de Ruiz a un d'ells, i el protagonista, amb una bossa d'esports, engegant a córrer fins arribar al cotxe per sortir esperitats.Una escena que es va repetir i repetir fins que els aplaudiments finals de l'equip han certificat la presa com a bona. Després, l'equip s'ha situat en l'edifici que fa cantonada entre la carretera de Cardona i Francesc Moragas per rodar la sortida de Marcos Ruiz del bloc, mentre sospesava a les mans unes monedes i enfilava cap a un croma situat uns metres avall. Al costat de l'edifici, el bar Comercial i a l'altre, la perruqueria de senyores Nuri.

Dimecres, l'equip va rodar una escena de persecució de cotxes, amb especialistes, a la carretera de Can Maçana

Avui fins les 8 del vespre, aproximadament hi haurà afectacions pel rodatge en aquesta zona:

-La carretera de Cardona i habitatges de l'Avecrem. Dilluns 12 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es faran talls de trànsit puntuals pel rodatge a la carretera Cardona, entre el carrer Fonollar i el carrer Martí i Pol; carrer Francesc Moragas, entre el carrer Cós i carretera Cardona; carrer Dibuixant Vilanova, entre carretera Cardona i carrer Prudenci Comellas; passatge Sinera; carrer Ferrer Vidal i carrer Cós, entre carrer Francesc Moragas i carrer Ferrer Vidal. Es prohibirà l'estacionament als trams de carrers afectats pel rodatge i al carrer Prudenci Comellas, entre els carrers Dibuixant Vilanova i Dos de Maig.

Demà, el rodatge es traslladarà a la zona de la plaça Hospital que, ahir, acabava els treballs de decoració reconvertint-la en una plaça de sorra i transformant la fesomia dels locals amb nova cartelleria: el centre de fisioteràpia Efis en la Fontanería Madrenas i una de les parets reconvertida en un taller de motos, de venda i reparació.

A partir de demà, aquestes seran les afectacions a l'entorn de la plaça Hospital

-Del dimarts 13 al dissabte 17 d'octubre de 8 a 20 h i dimarts 20 d'octubre de 8 a 20 h. Afectacions: es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, car-rer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador. Es mantindrà el pas de vehicles autoritzats i de vianants per l'àmbit de rodatge de la plaça Hospital de forma coordinada per personal del film. L'accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es farà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge. Es prohibirà l'estacionament dels àmbits de rodatge i del carrer Sant Salvador.

Basada en la novel·la homònima de Javier Cercas

La pel·lícula "Las leyes de la frontera", de Daniel Monzón, basada en la novel·la homònima de l'escriptor gironí Javier Cercas havia de començar el rodatge a Manresa el mes de juny però la pandèmia la va retardar tres mesos. L'equip, format per més d'un centenar de persones, va començar el rodatge a principi de setembre, a diferents localitzacions de la Costa del Garraf -Sitges i Creixell- i també a Manresa, a l'interior de l'antiga fàbrica de l'Anònima.

La trama se situa a l'estiu del 1978 en plena Transició i en les figures de Nacho (Gafitas), Tere i el Zarco, tres delinqüents que es dediquen a robar a Girona i a les urbanitzacions de la Costa Brava. "Las Leyes de la Frontera" és la historia de l'estiu en què Nacho es va fer adult, transgredint la frontera entre dos mons, creuant la línia entre el bé i el mal, la justícia i la injustícia. El trio protagonista l'integren Marcos Ruiz, en el paper de Nacho ("Zipi y Zape y el club de la canica"), Begoña Vargas, com a Tere ("Malasaña 32") i Chechu Salgado, en la pell de Zarco ("La Caza", "Monteperdido"). El guió el signa el director mallorquí amb Jorge Guerricaechevarría, un tàndem que ja ha treballat junts en les exitoses "Celda 211", "El Niño" i "Yucatán".

La capital del Bages, escenari principal del film, es traslladarà als anys setanta en un retrat de la Girona 'quinqui' de la Transició. També hi haurà localitzacions a Montblanc i a Girona, on transcorre l'acció de la novel·la. La pel·lícula la produeix La Terraza Films, Ikiru Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE. Warner Bros. Pictures España serà l'encarregada de distribuir la pel·lícula a les sales de cinema el 2021.

L'escriptor gironí Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) va publicar el setembre del 2012 "Las leyes de la frontera", a Mondadori, que va sortir en català dos mesos després. Serà la tercera novel·la de Cercas que arribarà al cinema, després de "Soldados de Salamina" (David Trueba) i "El autor" (Manuel Martín Cuenca), adaptació d'"El móvil".